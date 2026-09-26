Tras nueve años de espera, avanza proyecto para llevar agua potable a Girón y Lebrija: minvivienda

Después de nueve años de espera, más de 30 mesas técnicas y una obra que permanece frenada desde 2023, el Gobierno anunció una nueva hoja de ruta para destrabar el proyecto de acueducto que busca llevar agua desde Bucaramanga hacia Girón y Lebrija.

El anuncio fue hecho durante una visita a Santander por el ministro de Vivienda, quien aseguró que esta semana se realizó una mesa técnica en la que se definieron las responsabilidades y el camino para retomar el proyecto.

La obra comenzó en 2017 con una inversión inicial de $25.000 millones aportados por el Gobierno Nacional, recursos que fueron entregados mediante una alianza con Findeter. Sin embargo, nueve años después, el proyecto apenas alcanza un 27 % de ejecución y la obra física permanece detenida desde 2023 debido a dificultades técnicas que obligaron a modificar los diseños.

La solución planteada contempla dividir el proyecto en dos tramos.



El primero irá desde Bucaramanga hasta Girón, partiendo del tanque La Rosita, en Bucaramanga, y llegando hasta el sector de Carrizal, en Girón. Este tramo estará bajo el liderazgo y operación del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

El segundo tramo continuará desde Carrizal hasta Lebrija y estará a cargo de Findeter y del Acueducto de Lebrija.

Publicidad

De acuerdo con el cronograma anunciado, durante los próximos tres meses deberán estar listos los rediseños necesarios para que la obra pueda comenzar entre febrero y marzo del próximo año.

El proyecto tendrá además una inyección adicional de recursos. La Nación aportará $5.000 millones más, mientras que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga destinará $25.000 millones para el rediseño y ampliación de la capacidad del sistema.

Dinero Colombia. Foto: Magnific.

La modificación es necesaria porque el diseño original de 2017 no tenía capacidad suficiente para atender simultáneamente las necesidades de Girón y Lebrija.

Publicidad

Uno de los principales problemas que busca resolver esta obra está relacionado con el suministro de agua en Lebrija.

Según lo expuesto durante el encuentro, durante los periodos de sequía algunos sectores del municipio llegan a tener apenas cinco horas de servicio al día y una cobertura cercana al 20 %.

Con la ampliación proyectada, la meta es alcanzar el 100 % de cobertura y garantizar suministro durante las 24 horas en Lebrija, además de ampliar la capacidad para Girón y su crecimiento urbano.

El proyecto contempla beneficiar a cerca de 25.937 habitantes de Lebrija y adicionar 175 litros por segundo para Girón. En total, el ministro señaló que aproximadamente 60.000 personas más podrían beneficiarse con la obra.

Durante su intervención, el ministro también se refirió a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, Río de Oro, considerada estratégica para Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

Según explicó, la obra tendría un costo aproximado de $1,2 billones, incluyendo la planta y sus obras complementarias, y hace parte de los cuatro megaproyectos de saneamiento básico que el Gobierno identifica como estratégicos en el país. Uno de ellos está ubicado en Santander.

Para avanzar en este proyecto, el Ministerio anunció una mesa técnica dentro de los próximos 15 días con las entidades involucradas, con el propósito de revisar las necesidades pendientes y establecer una ruta de trabajo.

Publicidad

El ministro también entregó un panorama de los proyectos de agua, saneamiento y residuos sólidos en Santander: son 84 iniciativas identificadas, de las cuales la propia intervención registra inconsistencias entre 14 y 19 proyectos en ejecución. Por esa razón, para efectos periodísticos es más seguro reportar el dato confirmado de 84 proyectos identificados y no fijar una cifra de ejecución sin una fuente adicional.

En vivienda, el Ministerio señaló además que Santander tiene alrededor de 170.000 hogares con déficit habitacional: unos 123.000 tienen vivienda pero requieren mejoramientos y cerca de 47.000 necesitan una solución habitacional completa. También indicó que recibió 1.023 mejoramientos de vivienda en ejecución, de los cuales 904 permanecen pendientes de terminación.

El mensaje central entregado durante la jornada fue que los proyectos que llevan años pendientes deberán avanzar con cronogramas, responsabilidades y recursos definidos, especialmente el acueducto que busca mejorar el suministro de agua para Girón y Lebrija.