Intensifican fumigación contra mosquitos en Barranquilla: priorizados 10 barrios y zonas turísticas

Acabar con la proliferación de mosquitos, erradicando el problema de raíz con la eliminación de los criaderos en los hogares y en las calles, es la misión que hoy adelantan las autoridades en salud en el Atlántico para evitar, a su vez, que sigan aumentando los contagios de dengue.

Solo en Barranquilla este año se han confirmado más 2.890 casos de dengue, cifra que supera en un 8% los contagios registrados en 2025 para esta época. Por eso en la ciudad, atendiendo el llamado desesperado de la ciudadanía, se intensificaron las jornadas de limpieza y campañas de prevención en los barrios para desaparecer las nubes de mosquito que están atacando a la gente.

Publicidad

La secretaria de Salud Distrital, Stephanie Araujo, indica que se han realizado más de 56 mil visitas casa a casa, con fumigación y jornadas de sensibilización en las que se han identificado 622 criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue.

“Hemos priorizado la sensibilización de la comunidad, indicándole la importancia de eliminar los reservorios de agua limpia, que son los lugares donde se reproduce el mosquito transmisor del dengue (Aedes aegypti)”, explicó Araujo.



Para la fumigación se han priorizado 10 barrios, como Modelo, Siape, La Playa, San Salvador, Silencio, Las Mercedes, Miramar, La Floresta y La Victoria (Jardín Botánico) y Campo Alegre. También se han realizado intervenciones en escenarios como el Patinódromo, el Malecón del Río y el Malecón de Rebolo, con alta afluencia de visitantes.

Además, Araujo aclaró que las denuncias relacionadas con una alta presencia de mosquitos en la capital del Atlántico hacen referencia a los Culex, una especie no transmisora del dengue. Para ellos, recomendó el uso de repelente y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo.

Publicidad

Del mismo modo, pidió que la comunidad se mantenga alerta ante los síntomas de alarma del dengue para así acudir oportunamente al centro de salud más cercano. Entre las señales que requieren atención están la fiebre persistente y los dolores detrás de los ojos, musculares y abdominales.