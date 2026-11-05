Incapacitan por 21 días a Poncho Zuleta en medio del proceso que afronta junto a su hijo 'Kbeto'

La prioridad del maestro Poncho Zuleta, sin duda, sigue siendo acompañar a su hijo Kbeto en el proceso de recuperación que este afronta tras el trágico accidente del pasado 26 de octubre, en el que perdió una de sus piernas y por el que aún se mantiene hospitalizado en una clínica del norte de Barranquilla.

El juglar vallenato, a quien se le ha visto afectado por el estado crítico de su hijo, ha informado este jueves que recibió una incapacidad médica de 21 días, durante los cuales se dedicará a atender “las indicaciones del médico tratante” y a seguir al lado de su hijo.

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A través de un comunicado, Poncho aseguró que ha tomado “la difícil decisión de hacer una pausa” en sus “presentaciones musicales, eventos públicos, encuentros sociales y actividades protocolarias”, y que “los compromisos previamente adquiridos se reprogramarán en coordinación con los empresarios y organizadores”. Una vez se definan las nuevas fechas, estas “se comunicarán oportunamente”.

“Quienes me conocen saben el respeto que siempre he tenido por mi público y por cada compromiso adquirido. Sin embargo, hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación”, expresó el artista.



“Una vez se consolide el camino de recuperación de mi amado hijo y las indicaciones médicas me permitan retomar mis actividades, volveré a los escenarios, Dios mediante, para cumplirles y agradecerles con mi canto tanta comprensión. Gracias por su paciencia y por respetar este momento de nuestra familia”, agregó Poncho.

En la clínica Iberoamérica de Barranquilla avanza la recuperación del cantante Kbeto Zuleta, después de una semana crítica tras el grave accidente que sufrió junto a su agrupación musical, cuando el bus en el que se movilizaba desde Sincelejo hacia Valledupar se volcó y cayó al río Ariguaní.

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El artista vallenato, además de perder una de sus piernas, sufrió traumas en diferentes partes del cuerpo por los que debió ser sedado e intubado, pero la buena noticia es que este fin de semana despertó por sí solo y pudieron retirarle el respirador artificial, lo que evidencia signos de mejoría.