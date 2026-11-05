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Incapacitan por 21 días a Poncho Zuleta en medio del proceso que afronta junto a su hijo 'Kbeto'

El juglar vallenato aseguró que hará una pausa en su carrera musical y mantendrá canceladas todas sus presentaciones, mientras acompaña la recuperación de su hijo.

Poncho y Kbeto Zuleta.
Poncho y Kbeto Zuleta.
Suministrada.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

La prioridad del maestro Poncho Zuleta, sin duda, sigue siendo acompañar a su hijo Kbeto en el proceso de recuperación que este afronta tras el trágico accidente del pasado 26 de octubre, en el que perdió una de sus piernas y por el que aún se mantiene hospitalizado en una clínica del norte de Barranquilla.

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El juglar vallenato, a quien se le ha visto afectado por el estado crítico de su hijo, ha informado este jueves que recibió una incapacidad médica de 21 días, durante los cuales se dedicará a atender “las indicaciones del médico tratante” y a seguir al lado de su hijo.

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A través de un comunicado, Poncho aseguró que ha tomado “la difícil decisión de hacer una pausa” en sus “presentaciones musicales, eventos públicos, encuentros sociales y actividades protocolarias”, y que “los compromisos previamente adquiridos se reprogramarán en coordinación con los empresarios y organizadores”. Una vez se definan las nuevas fechas, estas “se comunicarán oportunamente”.

“Quienes me conocen saben el respeto que siempre he tenido por mi público y por cada compromiso adquirido. Sin embargo, hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación”, expresó el artista.

“Una vez se consolide el camino de recuperación de mi amado hijo y las indicaciones médicas me permitan retomar mis actividades, volveré a los escenarios, Dios mediante, para cumplirles y agradecerles con mi canto tanta comprensión. Gracias por su paciencia y por respetar este momento de nuestra familia”, agregó Poncho.

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En la clínica Iberoamérica de Barranquilla avanza la recuperación del cantante Kbeto Zuleta, después de una semana crítica tras el grave accidente que sufrió junto a su agrupación musical, cuando el bus en el que se movilizaba desde Sincelejo hacia Valledupar se volcó y cayó al río Ariguaní.

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El artista vallenato, además de perder una de sus piernas, sufrió traumas en diferentes partes del cuerpo por los que debió ser sedado e intubado, pero la buena noticia es que este fin de semana despertó por sí solo y pudieron retirarle el respirador artificial, lo que evidencia signos de mejoría.

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