Tecnoglass alcanza ingresos históricos y fortalece su expansión en Estados Unidos

La empresa barranquillera Tecnoglass sigue ampliando su presencia en el mercado internacional y alcanzando cifras históricas. La compañía, con sede en la capital del Atlántico, reportó ingresos por 310,6 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2026, equivalentes a cerca de 991.775 millones de pesos colombianos.

El resultado representa un crecimiento del 19,2 % frente al mismo periodo del año anterior y constituye el nivel de ingresos más alto alcanzado por la empresa en un trimestre.

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José Manuel Daes, director ejecutivo de Tecnoglass, destacó el comportamiento de las diferentes líneas de negocio, especialmente el crecimiento de los proyectos comerciales y multifamiliares, que continúan impulsando la expansión de la compañía en Estados Unidos.

“Nos complace haber alcanzado en el tercer trimestre los ingresos más altos en la historia de la compañía, con un crecimiento anual de 19%, liderado por un aumento de 31% en nuestro negocio multifamiliar y comercial. Los ingresos del segmento residencial unifamiliar crecieron 17% frente al año anterior, lo que refleja continuas ganancias de participación de mercado a medida que nos expandimos fuera de la Florida. Los márgenes del tercer trimestre se vieron presionados por costos fuera de nuestro control, como los altos costos del aluminio, los aranceles vigentes y un peso colombiano en su nivel más fuerte desde 2018. Este trimestre combinó los mayores volúmenes de aluminio consumido junto con el aluminio comprado a los precios más altos alcanzados durante el primer semestre del año.”, detalló.



Christian Daes, director de operaciones (COO) de Tecnoglass, agregó: “Nuestro backlog alcanzó un nuevo récord de 4,78 billones de pesos(US1.430 millones), continuando nuestra trayectoria de crecimiento secuencial ininterrumpido desde 2021 y refleja la ejecución exitosa de una creciente cartera de proyectos multifamiliares y comerciales. Seguimos firmando proyectos de gran tamaño en el mercado de hoteles y condominios de lujo y, después del cierre del trimestre, firmamos el proyecto más grande de nuestra historia, lo que sigue dándonos una sólida visibilidad para los próximos dos años.

Con estos resultados, Tecnoglass elevó su proyección de ingresos para el cierre de 2026 y ahora espera alcanzar entre 1.100 y 1.140 millones de dólares en ventas.

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La compañía también proyecta un EBITDA ajustado de entre 210 y 220 millones de dólares.

La administración destacó que continuará apostándole a la automatización de sus procesos, la ampliación de su capacidad de producción y la expansión comercial para fortalecer su competitividad y mejorar la rentabilidad.

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Aunque durante el trimestre enfrentó mayores costos del aluminio, aranceles y efectos asociados a la revaluación del peso colombiano, la empresa aseguró que mantiene una posición financiera sólida, con una liquidez cercana a los 380 millones de dólares.

Los resultados consolidan a Tecnoglass como uno de los principales referentes de la industria del vidrio arquitectónico en América Latina y un actor de creciente participación en el mercado de la construcción estadounidense.