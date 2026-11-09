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Indignación en Santa Marta: cuerpo de burro atropellado terminó en camión recolector de basura

El animal murió después de ser arrollado en El Rodadero. Un video muestra a operarios de la empresa de aseo depositando el cuerpo en un vehículo recolector, situación que provocó cuestionamientos ciudadanos.

Burro muerto es subido a camión de basura.
Screenshot
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Un video grabado en El Rodadero, uno de los principales sectores turísticos de Santa Marta, provocó indignación entre ciudadanos y defensores de animales.

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Las imágenes muestran el momento en que el cuerpo de un burro que había muerto tras ser atropellado es levantado por varios operarios y depositado en la parte trasera de un camión recolector de basura.

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El accidente ocurrió sobre la carrera 4. De acuerdo con los reportes conocidos, el animal transitaba por la vía cuando fue impactado inicialmente por un taxi y, posteriormente, por una motocicleta. La gravedad de las lesiones provocó su muerte en el lugar.

Horas después llegaron trabajadores de la empresa de aseo Atesa para retirar el cuerpo. Fue ese procedimiento el que quedó registrado en video y terminó trasladando la discusión del accidente hacia la forma como fue manejado el cadáver del animal.

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La grabación comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos sobre los protocolos que deben aplicarse en Santa Marta para el levantamiento, transporte y disposición final de animales que mueren en espacios públicos.

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El caso también reabre la discusión sobre la presencia de animales de gran tamaño sin control en las vías de la ciudad, especialmente en sectores con alta circulación vehicular, por el riesgo que representa tanto para los animales como para conductores y motociclistas.

Hasta la mañana de este lunes no se conocía un pronunciamiento oficial de Atesa o de la Alcaldía de Santa Marta que explicara el procedimiento utilizado en este caso o precisara cuál es el protocolo establecido para este tipo de situaciones.

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Mientras se esperan esas respuestas, las imágenes continúan generando rechazo y pedidos para que las autoridades revisen lo ocurrido y establezcan medidas que eviten que una situación similar se repita.

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