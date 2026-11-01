Santa Marta: cuestionan a la red de ambulancias por muerte de dos niños en un incendio

La secretaria de movilidad, Sara Vives, cuestionó severamente a la red de ambulancias de Santa Marta por presuntamente omitir la atención y traslado de dos niños que fallecieron durante un incendio en el barrio Santa Cruz. La funcionaria pidió a los entes de control investigar lo que denominó como "una mafia”.

Y es que en Santa Marta aún hay consternación por el incendio que se presentó este sábado muy temprano en una vivienda del barrio Santa Cruz, donde fallecieron una mujer y dos niños de 4 y 7 años. En el hecho 4 personas también resultaron gravemente heridas, según el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo del Distrito.

Publicidad

En los videos grabados por la comunidad, llama la atención la ausencia de ambulancias y cómo los dos menores tuvieron que ser trasladados en una moto de la Policía y en la de una vecina hasta un centro asistencial a donde llegaron sin signos vitales.

El capitán Ricardo Chaín, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, llegó hasta el lugar de los hechos. Alcaldía de Santa Marta

Al respecto, Vives denunció con duros calificativos que la red de ambulancias, al parecer no atendió de manera inmediata el llamado de los organismos de socorro, lo que impidió que los niños recibieran los primeros auxilios y fueran llevados a tiempo a un centro asistencial.



“Queremos denunciar a la mafia de la red de ambulancias, hacerle el llamado a todos los entes de control para que pongamos todos sus ojos en esta mafia que, hoy por no atender de manera inmediata el llamado de los organismos de socorro, estos niños llegaron sin signos vitales a las clínicas de la ciudad”, señaló la funcionaria.

Vives reiteró el llamado a los entes de control para que investiguen el funcionamiento de este servicio para establecer por qué no llegó a tiempo la asistencia médica. Señaló también que la red de ambulancias del Distrito, al parecer solo se concentra en atender los accidentes de tránsito por los cobros asociados al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, conocido como SOAT.

Publicidad

Hay que recordar que ayer fue autorizado el traslado a la Clínica Santa Fe de Bogotá de Juan García, esposo de Adriana Ortiz, de 54 años, una de las víctimas mortales del incendio junto a los niños Noan y Victoria. García presenta quemaduras en gran parte de su cuerpo, según reportó la Alcaldía.