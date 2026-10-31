En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Museo Nacional
Ley de rescate fiscal
Choque de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Madre, hermana y sobrino de edil mueren en incendio en Santa Marta

Madre, hermana y sobrino de edil mueren en incendio en Santa Marta

Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad, confirmó la Alcaldía de Santa Marta. Cuatro personas más resultaron heridas.

Incendio Santa Marta
El capitán Ricardo Chaín, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, llegó hasta el lugar de los hechos.
Alcaldía de Santa Marta
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

Una terrible tragedia tiene consternados a los samarios en la mañana de este sábado. Un incendio que se registró en el interior de una vivienda ubicada en el sector de Brisas del Nevado, en el barrio Santa Cruz, oriente de Santa Marta, dejó tres personas muertas, entre las que se encuentran dos menores y una mujer.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

En sus redes sociales el alcalde Carlos Pinedo informó que cuatro personas más permanecen heridas y reciben atención médica.

Últimas noticias

Cocaína incautada en el mar caribe
Caribe

Armada incauta más de 2 toneladas de cocaína en el mar Caribe

cti.jpg
Caribe

Sincelejo lleva más de dos meses sin sicariatos

Publicidad

El mandatario también expresó sus condolencias al edil de la localidad 1, Juan Felipe García, quien perdió a su madre, su hermana y su sobrino en la conflagración.

“Muy doloroso el balance que se registra a esta hora del incendio ocurrido durante la madrugada de hoy en el sector de Brisas del Nevado, en Santa Cruz, que lamentablemente deja dos niños y una mujer fallecidos, así como cuatro personas heridas, quienes reciben atención médica. Expreso mis más sinceras condolencias al edil de la localidad 1, Juan Felipe García, quien, según la información que hemos recibido, perdió a su madre, su hermana y su sobrino en esta tragedia. Solicito a las autoridades competentes avanzar rápidamente con la investigación para determinar la causa del incendio”, escribió el mandatario.

Como se puede ver en los videos que circulan en las redes, un hombre intenta sofocar las llamas con un extintor antes de la llegada de los organismos de socorro. Asimismo, se ve cuando llega un camión cisterna al lugar y luego una máquina de bomberos, sin embargo ya las llamas y una gran cantidad de humo salían por las ventanas y la puerta de la vivienda.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Las autoridades indagan las causas que provocaron este incendio.

Relacionados

Noticias de hoy

Santa Marta

Incendio

Caribe

Magdalena

Publicidad

Publicidad

Publicidad