Madre, hermana y sobrino de edil mueren en incendio en Santa Marta

Una terrible tragedia tiene consternados a los samarios en la mañana de este sábado. Un incendio que se registró en el interior de una vivienda ubicada en el sector de Brisas del Nevado, en el barrio Santa Cruz, oriente de Santa Marta, dejó tres personas muertas, entre las que se encuentran dos menores y una mujer.

En sus redes sociales el alcalde Carlos Pinedo informó que cuatro personas más permanecen heridas y reciben atención médica.

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El mandatario también expresó sus condolencias al edil de la localidad 1, Juan Felipe García, quien perdió a su madre, su hermana y su sobrino en la conflagración.

Tres personas muertas, entre ellas dos niños y una mujer, dejó un incendio que se registró en la mañana de este sábado en el barrio Santa Cruz, en Santa Marta. Cuatro personas más resultaron heridas y reciben atención médica, confirmó la Alcaldía. #VocesySonidos pic.twitter.com/whVR7p6oYG — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 31, 2026

“Muy doloroso el balance que se registra a esta hora del incendio ocurrido durante la madrugada de hoy en el sector de Brisas del Nevado, en Santa Cruz, que lamentablemente deja dos niños y una mujer fallecidos, así como cuatro personas heridas, quienes reciben atención médica. Expreso mis más sinceras condolencias al edil de la localidad 1, Juan Felipe García, quien, según la información que hemos recibido, perdió a su madre, su hermana y su sobrino en esta tragedia. Solicito a las autoridades competentes avanzar rápidamente con la investigación para determinar la causa del incendio”, escribió el mandatario.



Como se puede ver en los videos que circulan en las redes, un hombre intenta sofocar las llamas con un extintor antes de la llegada de los organismos de socorro. Asimismo, se ve cuando llega un camión cisterna al lugar y luego una máquina de bomberos, sin embargo ya las llamas y una gran cantidad de humo salían por las ventanas y la puerta de la vivienda.

Las autoridades indagan las causas que provocaron este incendio.