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Ambulancias

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Ambulancia referencia
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Farid Ortiz
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Sancionan a tres ambulancias de Bucaramanga por falta de higiene y tecnomecánica

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