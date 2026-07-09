Sellan ambulancia en Floridablanca por no tener elementos para atención de emergencias

Una ambulancia fue sellada en Floridablanca durante un operativo de inspección realizado por la Secretaría de Salud, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y la Dirección de Tránsito y Transporte para verificar que los vehículos destinados al traslado de pacientes cumplan con las condiciones técnicas y legales exigidas para operar.

Durante la jornada, las autoridades revisaron la documentación, la dotación, los equipos biomédicos, los insumos y las condiciones generales de las ambulancias de atención básica y medicalizada que prestan servicio o circulan por el municipio.

Como resultado de las inspecciones, una de las ambulancias, procedente de Barrancabermeja, fue suspendida temporalmente al detectarse que no contaba con los insumos mínimos requeridos para garantizar una atención segura a los pacientes.

Además, otros vehículos presentaron observaciones y deberán subsanar las inconsistencias encontradas por las autoridades sanitarias.



La secretaria de Salud de Floridablanca, Alexandra García, explicó que este tipo de operativos busca verificar que todas las ambulancias cumplan con los estándares establecidos en la Resolución 3100 de 2019, norma que regula las condiciones de habilitación de los servicios de salud en el país.

La funcionaria indicó que “cuando se detectan incumplimientos se realizan los requerimientos correspondientes y, dependiendo de la gravedad de las fallas, pueden adoptarse medidas como el sellamiento temporal del servicio o la inmovilización del vehículo con el apoyo de las autoridades de tránsito”.

Por su parte, la coordinadora del Sistema de Emergencias Médicas de Floridablanca, Mónica Córdoba Monsalve, advirtió que una ambulancia que no cuente con la dotación e insumos exigidos representa un riesgo para la atención de pacientes en situaciones de emergencia, por lo que insistió en la importancia de que los prestadores cumplan con todos los requisitos técnicos y operativos.

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La Secretaría de Salud anunció que estos operativos continuarán realizándose de manera periódica con el propósito de fortalecer el control sobre el transporte asistencial y garantizar que los usuarios reciban un servicio seguro y con las condiciones exigidas por la normatividad vigente.