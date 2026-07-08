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Hospital San Rafael de El Cerrito, Valle, en riesgo por crisis financiera del sistema de salud

El Hospital San Rafael de El Cerrito suspendió varios servicios debido a una cartera superior a los $6.500 millones que le adeudan las EPS.

El Hospital San Rafael de El Cerrito suspendió varios servicios debido a una cartera superior a los $6.500 millones que le adeudan las EPS.
Tomada de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 8 de jul, 2026

La crisis financiera que enfrenta la red hospitalaria del Valle del Cauca continúa agravándose. El Hospital San Rafael de El Cerrito se convirtió en uno de los primeros centros asistenciales del departamento en suspender varios de sus servicios debido a las millonarias deudas que mantienen las EPS, una situación que, según las autoridades, podría repetirse en otros hospitales si no se adoptan medidas urgentes.

De acuerdo con la gerente del Hospital San Rafael, Carolina Castro, la cartera que adeudan las EPS supera los 6.500 millones de pesos, lo que ha limitado la operación de la institución y ha puesto en riesgo la continuidad de la atención.

“Se están agotando los insumos. Los reactivos de laboratorio, que son demasiado costosos, ya están llegando a su límite. La situación financiera para el hospital está muy delicada. Estamos atravesando una situación muy difícil", agregó la gerente del Hospital San Rafael.

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, advirtió que esta problemática no es exclusiva del Hospital San Rafael, sino que afecta a toda la red hospitalaria del departamento, tanto pública como privada. Según explicó, la falta de recursos está reduciendo la capacidad de compra de insumos, provocando la salida de talento humano y comprometiendo la prestación de servicios especializados.

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“Todos estamos afectados porque tenemos disminución de la capacidad de compra, pérdida de recurso humano y tanto hospitales públicos como privados enfrentan esta situación. Estamos perdiendo especialistas porque los médicos ya no aguantan más la falta de pagos y también hemos perdido capacidad de respuesta por la falta de insumos.” Dijo Lesmes.

La funcionaria hizo un llamado al Gobierno nacional para que evalúe la situación y agilice el pago de los recursos adeudados por las EPS. Advirtió que, de no tomarse medidas de manera inmediata, más hospitales del Valle del Cauca podrían verse obligados a cerrar servicios, afectando la atención de miles de pacientes y poniendo en riesgo la vida de quienes dependen del sistema de salud.

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