Capturan en hospital de Sevilla a alias ‘M6’, cabecilla del Clan del Golfo en el norte del Valle

Las autoridades capturaron a alias ‘M6’ o ‘Miller’, señalado cabecilla del Clan del Golfo en el norte del Valle del Cauca y quien figuraba en el cartel de los más buscados del departamento.

Por información que permitiera su ubicación y captura se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

El operativo de su captura se llevó a cabo en inmediaciones del Hospital Centenario de Sevilla, donde el presunto delincuente fue ubicado mientras recibía atención médica.

Según las autoridades, alias ‘M6’ fue detenido mediante orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado.



"Alias ‘M6’ fue detenido en los alrededores del Hospital Centenario de Sevilla, donde había sido ubicado cuando recibía una atención médica. Es señalado por homicidio, extorsiones, reclutamiento forzado y desplazamiento, además de liderar alianzas criminales en municipios como Roldanillo, Trujillo, Bolívar, Riofrío y La Unión”, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.

De acuerdo con la investigación, el capturado sería el responsable de participar en actividades relacionadas con homicidios, extorsiones, reclutamiento forzado y desplazamiento de comunidades.

Además, sería el responsable de coordinar acciones criminales y alianzas del Clan del Golfo en municipios como Roldanillo, Trujillo, Bolívar, Riofrío y La Unión.

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"Fue detenido mediante una orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado y contaría con una trayectoria criminal de más de 12 años. Durante el 2026, las autoridades han capturado a cinco miembros del Clan del Golfo, también autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia, y 13 miembros de disidencias de las FARC", expresó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Las autoridades continúan adelantando operativos para afectar las finanzas y la capacidad criminal de estas organizaciones que generan afectaciones a la seguridad y convivencia ciudadana en diferentes municipios del Valle del Cauca.

