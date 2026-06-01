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Dos integrantes del Clan del Golfo fueron neutralizados en operaciones militares en Bolívar, Valle

Las operaciones militares fueron adelantadas en la vereda El Embarcadero y Sipí, Chocó. Mientras que en zona rural de El Tambo, Cauca, se frustró la instalación de más de 25 dispositivos explosivos

Dos muertos en Bolívar, Valle, y material explosivo detonado en el Cauca.
Dos muertos en Bolívar, Valle, y material explosivo detonado en el Cauca.
Foto: Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Dos integrantes del Clan del Golfo fueron neutralizados en desarrollo de operaciones militares adelantadas entre la vereda El Embarcadero, en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, y Sipí, Chocó. La ofensiva fue realizada por tropas del Ejército Nacional, a través de la División de Aviación Asalto Aéreo, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Armada Nacional y la Policía Nacional, en medio de maniobras ofensivas contra esta estructura criminal.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, durante las operaciones también fueron incautadas armas largas, armas cortas, municiones y material de guerra. Las tropas lograron la incautación de equipos de campaña pertenecientes a la subestructura Valle Yeferson Madera Jiménez del Clan del Golfo.

Las operaciones militares continúan en la zona con el objetivo de contrarrestar las capacidades criminales de este grupo armado y fortalecer la seguridad de las comunidades del occidente del país.

Mientras que una operación militar desarrollada en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, permitió frustrar la instalación de más de 25 dispositivos explosivos que serían utilizados por integrantes del frente Carlos Patiño para atacar a la Fuerza Pública y afectar a la población civil.

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El hallazgo se produjo en el corregimiento de La Emboscada, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 adelantaban acciones ofensivas contra esta estructura ilegal que delinque en el suroccidente del país. Según información entregada por las autoridades, durante la operación fueron destruidos de manera controlada los artefactos explosivos, además de un cilindro de 40 libras acondicionado con explosivos, cerca de 40 kilogramos de pentolita y cordón detonante.

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