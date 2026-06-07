En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Constituyente
Miguel Uribe
Iván Cepeda
De La Espriella
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Investigan homicidio de adulta mayor de 76 años en el norte de Cali

Investigan homicidio de adulta mayor de 76 años en el norte de Cali

La víctima sufrió múltiples heridas y fue trasladada con vida a un centro asistencial donde falleció horas después. Las autoridades investigan a un familiar como presunto implicado.

Adulta mayor murió tras ser atacada con arma blanca en su residencia de Cali
Blu Radio
Por: Alejandro Muñoz
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

La Policía Metropolitana de Cali confirmó el homicidio de Maritza Sánchez Fernández, de 76 años, quien fue atacada con arma blanca al interior de su residencia ubicada en el sector de Chipichape, sobre la Avenida Sexta. De acuerdo con el reporte preliminar, la adulta mayor sufrió múltiples heridas y fue trasladada con vida a un centro asistencial del norte de la ciudad. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El caso volvió a encender las alertas sobre la violencia contra las mujeres en Cali. Tras conocerse el crimen, el personero distrital Gerardo Mendoza expresó su preocupación por los recientes hechos registrados en la ciudad y pidió fortalecer las acciones de prevención y protección.

"Estos hechos generan una profunda preocupación y no pueden ser vistos como casos aislados. Cada mujer víctima de violencia representa un llamado urgente a fortalecer las acciones de prevención, protección y atención frente a las violencias basadas en género", expresó el funcionario.

En ese sentido, Mendoza solicitó que las investigaciones se adelanten con enfoque diferencial, al señalar que en las últimas semanas se han registrado varios asesinatos de mujeres en la capital vallecaucana, una situación que, según indicó, requiere atención prioritaria por parte de las autoridades.

"Desde el Ministerio Público exigimos a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de estos crímenes mediante investigaciones rigurosas y con enfoque de género que permitan identificar, capturar y judicializar a los responsables", agregó.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer el homicidio y ubicar a un presunto responsable que, según las primeras indagaciones, tendría un vínculo familiar con la víctima. Información preliminar señala que el crimen habría sido desencadenado por una discusión relacionada con una solicitud de dinero, aunque esta hipótesis aún es objeto de verificación por parte de la Policía.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali

Homicidios

Publicidad

Publicidad

Publicidad