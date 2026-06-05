En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Constituyente
Iván Cepeda
De La Espriella
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Megaoperativo dejó 15 capturados por extorsión y desplazamiento en el nororiente de Medellín

Megaoperativo dejó 15 capturados por extorsión y desplazamiento en el nororiente de Medellín

En los procedimientos contra presuntos miembros de la banda San Pablo, se incautaron drogas y más de 15 millones de pesos.

Capturados banda San Pablo en Medellín.jpg
Capturados banda San Pablo en Medellín.
Policía Nacional
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

En un contundente operativo contra las estructuras criminales que operan en Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación capturaron a 15 presuntos integrantes del grupo delincuencial común organizado San Pablo, señalado de cometer delitos como secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

La operación fue desarrollada tras ocho meses de investigación liderada por unidades especializadas del Gaula Metropolitano, quienes recopilaron pruebas a partir de las denuncias presentadas por más de 10 víctimas.

Según las autoridades, la organización delictiva tenía su principal radio de acción en Santo Domingo, Popular 1, Moscú, La Esperanza, Barrios Unidos, Carambolas, Bello Oriente y La Aldea.

Durante el procedimiento se realizaron 36 diligencias de registro y allanamiento, logrando las capturas de 14 personas mediante orden judicial y una más en flagrancia por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Esta estructura extorsionaba a todos los comerciantes de ese sector, al transporte público y a otros ciudadanos que cometían conductas delictivas también en la ciudad. Las rentas criminales obtenidas oscliban los 60 millones de pesos cada mes", detalló.

Entre los detenidos figuran cuatro presuntos coordinadores identificados con los alias de 'La Mika', 'Bedoya’, 'Pirulo' y 'El Ciego', quienes, de acuerdo con la investigación, serían responsables de dirigir actividades relacionadas con extorsiones a más de 1.000 comerciantes, secuestros, tráfico de drogas, torturas y desplazamientos forzados.

En los allanamientos fueron incautadas cerca de 500 dosis de estupefacientes, 15 millones de pesos en efectivo, boletas utilizadas para el cobro de extorsiones y seis teléfonos celulares que serán sometidos a análisis pericial.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Medellín

Antioquia

Extorsión

Publicidad

Publicidad

Publicidad