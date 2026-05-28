ELN se atribuye el secuestro del hijo del exalcalde de Tame

El ELN se atribuyó el secuestro de Iván Alfredo Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmán Tafur, ocurrido el pasado 25 de mayo.

El grupo armado ilegal señaló que Guzmán Valcárcel fue secuestrado el pasado lunes, hacia las 3:30 de la mañana, en el casco urbano del municipio de Tame, en medio de lo que denominó acciones de “control territorial”.

El ELN afirmó que en los próximos días el joven sería entregado a organismos humanitarios.

“Al señor Guzmán se le está llevando el debido proceso y, en los próximos días, será entregado ante organismos humanitarios”, señala el comunicado.



En el mismo documento, el grupo responsabilizó a las Fuerzas Militares de cualquier situación que pueda presentarse en caso de un eventual operativo de rescate.

“Responsabilizamos a las Fuerzas Militares de cualquier consecuencia que pueda presentarse en caso de intentar un operativo de rescate”, agregó.

El secuestro de Guzmán Valcárcel, de 33 años, había sido confirmado previamente por las autoridades en Arauca. De acuerdo con la información conocida, el hombre habría sido llevado por la fuerza por varias personas en el barrio Villa Maestro.

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Guzmán es estudiante de Derecho y trabaja en instalaciones de la Contraloría General en Bogotá. Según las primeras versiones, había viajado al municipio para visitar a sus padres cuando ocurrió el hecho.

