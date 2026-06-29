Hospital Universitario del Valle, al límite por sobredemanda de pacientes: urgencias están al 130 %

Entre los afectados por la crisis de salud en el Valle del Cauca está Hospital Universitario del Valle, que además de sortear el no pago de las EPS, también debe responder por la sobredemanda de pacientes que llegan a este centro asistencial, porque otras instituciones les han cerrado las puertas.

El hospital de alta complejidad se encuentra agotando su máxima capacidad, pues es el único que no ha cerrado ningún tipo de servicios a pesar de la falta de recursos.

En hospitalización por ejemplo, la sobreocupación es del 100% y el panorama más complejo es en Urgencias, teniendo en cuenta que son cientos los pacientes que llegan diariamente por síntomas que pueden atenderse en otras instituciones de baja complejidad.

"El servicio de urgencias está en una ocupación del 130%, hemos pasado de 120 camillas a 150 camillas. son diez consultorios para hacer triage y atención básica del paciente. Un proceso que tiene que ser de quince minutos, máximo media hora, pues se convierte en una atención de cuatro y hasta de cinco horas", señaló Irne Torres, gerente del Hospital Universitario del Valle.



El gerente indica que más del 60 % de los pacientes que están llegando al servicio de urgencias llegan de forma particular, sin ser remitidos por otra institución. Situación que satura aún más los servicios, al atender personas en condiciones menos críticas, y quienes sí tienen casos vitales, se suman a la lista de espera.

"Eso termina estigmatizando a la institución, donde dicen que no los quiere atender. Un día, hace más o menos tres semanas, tuvimos más de quince ambulancias parqueadas fuera del hospital con pacientes complicados; y la sala llena con pacientes que de pronto, la atención que requerían no era tan compleja.

El paciente que viene al HUV no debe ser un paciente con una gripa, ni con una uña encarnada. Acá vienen con patologías complejas, patologías coronarias, traumas mayores y requieren que tengan unas condiciones de atención dignas, y así el equipo médico pueda responder a las necesidades de los pacientes", explicó Torres.

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La afectación de la sobredemanda también se refleja en la prestación de los servicios ambulatorios, cuyas citas se deben asignar hasta con tres meses de espera, por la cantidad de personas que los solicitan, plazos que anteriormente no superaba más de 15 días.

"Tengo la capacidad instalada para atender por ejemplo, en consulta externa mensualmente ocho mil pacientes y me están llegando quince mil. Es muy complejo y obviamente si la oportunidad estaba a quince días, ya la oportunidad para un paciente se vuelve una oportunidad de sesenta, de setenta, hasta de noventa días", añadió el gerente.

Todo este complicado panorama es consecuencia de la falta de recursos que actualmente tiene la red de salud en el Valle del Cauca, tanto pública como privada por el no pago oportuno de las EPS, especialmente las que están intervenidas por el Gobierno Nacional.

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Para el HUV, las deudas ascienden a 700.000 millones de pesos y de esa cantidad, casi la mitad corresponde a EPS intervendidas.

"En el ejercicio financiero nos va bien, pero en el tipo de liquidez nos va muy mal. Solo Emssanar nos está debiendo más de 210.000 millones de pesos, seguida por la Nueva EPS que nos está debiendo, en este momento, 110.000 millones de pesos. Asmet Salud está debiendo alrededor de 60.000 millones de pesos y obviamente Coosalud nos está debiendo alrededor 45.000 millones de pesos, lo más triste es que alguna de ellas, los pagos no los están haciendo de manera regular", finalizó Torres.