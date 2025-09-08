Publicidad

Por no autorizar tanqueo de una ambulancia formulan cargos contra exgerente de hospital de Valdivia

Por no autorizar tanqueo de una ambulancia formulan cargos contra exgerente de hospital de Valdivia

Según la Procuraduría, un recibo faltante habría generado la decisión del directivo, afectando el traslado a Medellín de una paciente en grave estado.

Ambulancia.
Ambulancia.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 06:31 a. m.

Como una conducta grave fue calificada de manera provisional la presunta falta disciplinaria cometida por el exgerente del Hospital San Juan de Dios del municipio de Valdivia, en medio de un procedimiento a autorizar con una paciente en grave estado.

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Andrés Felipe Delgado Brand, quien, para diciembre de 2020, fecha en la que ocurrieron los hechos, estaba al frente de ese centro de salud ubicado en el Norte de Antioquia.

El ente de control investiga una posible negligencia por parte del directivo, tras una queja interpuesta por el hijo de una paciente en grave estado que debía ser trasladada de urgencia a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Medellín.

Estas labores se dificultaron, pues, al parecer, Delgado no autorizó el tanqueo de la ambulancia que realizaría el traslado porque no aparecía en sus registros un recibo del consecutivo de la anterior tranqueada del vehículo, un requisito impartido días antes por él mismo para realizar un nuevo suministro de combustible.

Tras la formulación de cargos por parte de la Procuraduría Provincial de Yarumal, el exfunicionario podrá aportar todos elementos que considere relevantes para su defensa y evitar así alguna medida disciplinaria por parte de la entidad al considerar que con su conducta puso en riesgo la vida de una paciente.

