Ejército frustró detonación de un artefacto explosivo por parte del ELN en Valdivia

No paran las acciones violentas en el Norte de Antioquia: tropas del Ejército Nacional frustraron la detonación de un artefacto explosivo en Valdivia. Según las autoridades, los responsables son del ELN.

En medio del despliegue de tropas del Ejército en zona rural de los municipios más afectados por la violencia en el Norte de Antioquia, las autoridades frustraron este nuevo hecho registrado en el municipio de Valdivia, donde se afirma tener presencia permanente de soldados para neutralizar cualquier situación que altere la seguridad y el orden público.

En una acción desarrollada por los soldados del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles, unidad orgánica de la Décima Primera Brigada, se llevó a cabo el hallazgo de un artefacto explosivo improvisado que habría sido instalado por presuntos miembros del ELN en la vereda Crucecitas.

El material explosivo fue acondicionado en una botella plástica y se encontraba junto a una bandera alusiva a este grupo criminal dentro de una caja de cartón, la cual fue ubicada en cercanías de la Troncal de Occidente, vía que comunica a la ciudad de Medellín con la costa Atlántica.

Según se pudo establecer, el explosivo sería utilizado por esa guerrilla con la finalidad de perpetrar acciones terroristas sobre este importante eje vial, que ya ha sido afectado en otras ocasiones anteriores, causando no solamente traumatismos en la movilidad sino temor para las comunidades que habitan en sus cercanías.

Por lo pronto, el Ejército reportó que tras el hallazgo, el material fue dejado a disposición de la Estación de Policía del municipio de Valdivia. Finalmente, las autoridades confirmaron que continuarán desplegando operaciones de estabilidad y control territorial en la región.