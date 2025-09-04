Por primera vez, Unidad de Búsqueda comenzó trabajos en cementerio de Caldas, Antioquia

Por primera vez, la Unidad de Búsqueda comenzó trabajos de intervención en el cementerio de Caldas, donde se espera recuperar 22 cuerpos de personas desaparecidas. Las dinámicas de desaparición asociadas a este camposanto están relacionadas con hechos del conflicto armado en la vía nacional que comunica a Medellín con el Eje Cafetero y el Suroeste antioqueño.

Hasta el 12 de septiembre, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas llevará a cabo la primera fase de intervención en el cementerio municipal de Caldas, donde reposan cuerpos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, principalmente entre los años 1985 y 2016.

Gloria Araque, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Antioquia, indicó que en este campo santo, ubicado en el sur del Valle de Aburrá, la investigación humanitaria y extrajudicial estableció que pueden incluso existir un universo de 70 sitios de interés forense, de los cuales 68 son bóvedas individuales y dos son osarios comunes.

“Como resultado de la investigación, logramos identificar 70 sitios de interés forense de personas no identificadas que fueron inhumadas allí en el marco del conflicto. Valga dar las gracias a la a la alcaldía del municipio durante esta primera fase. Vamos a intervenir 22 sitios”, aseguró.

Es de anotar que el periodo entre 2000 y 2011 es el que registra la mayor inhumación de cuerpos en este camposanto, donde se encuentran personas desaparecidas procedentes de otros municipios de Antioquia, como San Francisco, en el Oriente antioqueño y Angelópolis, en el Suroeste. Además, también alberga cuerpos de desaparecidos de otras zonas del país como Cartagena.

Las dinámicas de desaparición asociadas al cementerio de Caldas están relacionadas con hechos del conflicto armado en la vía nacional que comunica a Medellín con el Eje Cafetero y el Suroeste antioqueño, principalmente entre el municipio de Caldas y el Alto de Minas, en sectores como La Miel y La Salada.

Publicidad

Vale la pena recalcar que la Unidad de Búsqueda invitó a las familias buscadoras, que consideren que sus parientes desaparecidos puedan estar inhumados en este camposanto, a que se acercan al cementerio para realizar su solicitud de búsqueda y aportar su muestra de ADN a la entidad.

