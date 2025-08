Unidad de Búsqueda recuperó en cementerio de Barrancabermeja 31 cuerpos de desaparecidos

Durante tres semanas, un equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), intervino 200 metros cuadrados del cementerio La Resurrección de Barrancabermeja donde logró la recuperación de 31 cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado en el Magdalena Medio.

Se trata de la novena intervención humanitaria que realiza la UBPD en este camposanto y en la que se logró el mayor número de cuerpos recuperados. Ya son 55 los cuerpos hallados en ese lugar.

Según Luz Janeth Forero, directora general de la UBPD, en el cementerio La Resurrección hay 263 enterrados que están siendo buscados.

“La búsqueda no se detiene no importa las dificultades, no importa el tamaño del desafío, la Unidad De Búsqueda De Personas Dadas por Desaparecidas desde sus investigadores desde sus forenses desde su capacidad logística está desarrollando la misión constitucional que le fue encomendar novena intervención en ese cementerio, donde estamos buscando 263 personas desaparecidas y seguiremos avanzando hasta encontrarlas”, señaló Forero.

Blu Radio. Intervención cementerio Barrancabermeja //Foto: UBPD

Según la investigación humanitaria y extrajudicial realizada por la Unidad de Búsqueda, al menos 5.903 personas fueron desaparecidas en el Magdalena Medio por causas relacionadas con el conflicto armado.

“La unidad de búsqueda logró combinar las técnicas de la arqueología masiva con el uso de maquinaria pesada que nos permita abarcar mayor área y nos permitió también el uso de arqueología de precisión para salvaguardar todos y cada uno de los cuerpos recuperados el mensaje para las familias buscadoras del Magdalena medio”, explicó Yulieth Valencia, antropóloga forense de la UBPD en el Magdalena Medio.

La UBPD invita a quienes tengan información o deseen iniciar una solicitud de búsqueda en la región del Magdalena Medio a comunicarse con la entidad a través de la línea celular 3162783918 o acercándose a la sede ubicada en Barrancabermeja, en la calle 50 # 14-46 (barrio Colombia).