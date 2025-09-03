Capturaron a hombre señalado de agredir sexualmente a mujer en una buseta en Antioquia

Un aberrante caso de violencia sexual se registró en vías del Occidente de Antioquia luego de que la Policía capturara a un hombre que movilizaba en un vehículo de servicio intermunicipal.

Los hechos ocurrieron dentro de una buseta que se desplazaba en el tramo Santa Fe de Antioquia - Bolombolo en donde a través de una llamada telefónica a la autoridades una mujer reportara que estaba siendo víctima de agresión sexual.

En una rápida reacción de las autoridades, uniformados de la Policía lograron interceptar el vehículo y capturar al hombre que fue dejado a disposición de las autoridades judiciales para ser procesado por el delito de acto sexual violento.

Hasta inicios de agosto la Policía en el departamento había reportado que durante 2025 se habían registrado 561 casos de delitos sexuales, 302 de ellos contra niños y niñas menores de 14 años y 192 contra mayores de edad, en los cuales las mujeres son la mayoría de víctimas.

El Oriente, el Suroeste y el Occidente de Antioquia son las subregiones con mayor número de registros por lo que allí se enfocan particularmente las acciones de control y preventivas por parte de las autoridades.