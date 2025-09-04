Ninguna información podemos escatimarla: Policía tras atribución del ELN de ataque en Amalfi

Aunque recientemente el ELN se adjudicó la responsabilidad del ataque ocurrido en la vereda Los Toros de Amalfi, en donde un helicóptero de la Policía fue derribado y 13 uniformados perdieron la vida, el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, no confirmó ni desestimó la información surgida en las últimas horas.

Hay que recordar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que siguen firme en decir que los responsables del hecho fueron las disidencias, ya que, “las pruebas no mienten y están en poder de los investigadores: disidencias de Calarcá fueron los responsables del asesinato de 13 Policías en Amalfi y el derribamiento de un helicóptero Black Hawk”.

A pesar de las palabras del mandatario departamental, Triana fue enfático en asegurar desde Medellín que las investigaciones están avanzando para dar con los responsables, a la vez que aseguró que las pesquisas iniciales dan a las disidencias como los responsables.

"La investigación orienta hacia hacia hacia lo anterior, pero seguimos avanzando y no podemos ninguna información adicional escatimarla. Estamos analizando, ahí estamos trabajando con programas metodológicos en el marco de la ubicación, identificación e individualización de estas de estos criminales", informó el director de la Policía.

Aunque las investigaciones avanzan con celeridad para dar con los autores materiales del atentado, la Policía Nacional aseguró que en la zona no solo hace presencia las disidencias, sino que el ELN y el Clan del Golfo también están detrás de las rentas ilícitas en la zona, por lo que su responsabilidad en la situación aún no se ha descartado totalmente.

Por su parte, y sobre la última versión, el ELN manifestó que el ataque ocurrió durante un enfrentamiento directo contra unidades del frente de guerra ‘Darío Ramírez Castro’, sin embargo, el gobernador de Antioquia explicó que lo que hace el ELN es un “mandado” a alias 'Calarcá' para que siga en la mesa con el Gobierno nacional.

Andrés Julián Rendón agregó que, “el temor, uno que siempre les ronda: avivar la solicitud de extradición de EEUU contra ese bandido, hoy considerado uno de los grandes narcos en Colombia. Un capo del narcotráfico tratado como un angelito por el Gobierno nacional”.