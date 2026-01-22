En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / La razón por la que MinSalud entregó lanchas ambulancia en Maicao, La Guajira

La razón por la que MinSalud entregó lanchas ambulancia en Maicao, La Guajira

Larry Laza, gerente interventor del hospital de Maicao, explicó en Mañanas Blu que esta medida surge como una respuesta a una "necesidad sentida del territorio".

Publicidad

Publicidad

Publicidad