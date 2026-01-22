La razón por la que MinSalud entregó lanchas ambulancia en Maicao, La Guajira

Toda una polémica se generó por cuenta de la entrega de lanchas ambulancia por parte del Ministerio de Salud en Maicao, La Guajira.

Larry Laza, gerente interventor del hospital de Maicao, explicó en Mañanas Blu que esta medida surge como una respuesta a una "necesidad sentida del territorio", donde el transporte terrestre de pacientes puede convertirse en una odisea de casi un día completo.



El desafío geográfico

De acuerdo con Laza, trasladar a un paciente desde el corregimiento de Nazaret hasta los centros de mediana y alta complejidad en Maicao o Riohacha, un trayecto de aproximadamente 150 kilómetros, puede tardar entre 20 y 25 horas durante la época invernal.

La falta de infraestructura vial adecuada y la presencia de arroyos que se activan con las lluvias impiden el paso incluso de vehículos 4x4, dejando a los pacientes varados por días.

Esta situación es especialmente crítica para el hospital de Maicao, que actúa como el hospital padrino en la ruta materno-infantil y posee la única unidad de alta dependencia obstétrica de la región. El objetivo primordial de las embarcaciones es reducir estos tiempos de desplazamiento para evitar fallecimientos por desatención o falta de oportunidad en el servicio, especialmente en madres gestantes y niños con problemas nutricionales.



Una solución marítima para emergencias críticas

Las lanchas entregadas no son simples medios de transporte; funcionan como ambulancias medicalizadas. Cada embarcación cuenta con el mismo equipamiento médico que una ambulancia terrestre de alta complejidad y es tripulada por un médico y una enfermera.

El esquema de traslado diseñado contempla un sistema mixto: los pacientes son llevados por tierra desde hospitales locales como el de Nazaret hasta Puerto Estrella, donde abordan la lancha ambulancia hacia Puerto Bolívar.

Desde este punto, el traslado continúa por tierra a través de una carretera pavimentada hasta Maicao o Riohacha, optimizando significativamente el tiempo de respuesta. Actualmente, se realizan entre dos y tres remisiones semanales, aunque la demanda puede aumentar según la complejidad de los casos.

Ante los cuestionamientos sobre por qué no se invirtió ese dinero en hospitales físicos, Laza aclaró que ya se está finalizando la construcción de un hospital en Nazaret, el cual presenta un 99% de avance. Sin embargo, recalcó que las lanchas seguirán siendo necesarias porque habrá casos de alta complejidad que Nazaret no podrá resolver y que requerirán traslado inmediato a centros de mayor nivel.

Escuche aquí la entrevista: