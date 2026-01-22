Polémica por entrega de lanchas ambulancia en Maicao, La Guajira; donde no hay ni río ni mar

En medio de la crisis del sistema de salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo protagoniza otra polémica, ya no por sus amenazas de intervención ni por las polémicas con gerentes de los hospitales ni por la indolencia con la crisis de los pacientes.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo se fue ayer para La Guajira a entregar obras, ampliaciones de hospitales y equipos médicos en 4 municipios: Riohacha, Maicao, Manaure y Uribe.

La entrega fue de 11 ambulancias, una nueva unidad renal y dos lanchas ambulancias, que es donde está la polémica.

El Gobierno entregó dos lanchas ambulancia de 1.680 millones de pesos al hospital San José de Maicao, que está intervenido. Sin embargo, las críticas llegaron por cuenta que están invierto en lanchas en el hospital de un municipio que no tiene ríos ni salida al mar, que el puerto más cercano está a una hora y media, en Riohacha, pero le entregan lanchas para atender a sus enfermos.



Lancha ambulancia - La Guajira Foto: Suministrada

Es el mismo hospital desde donde varios funcionarios denunciaron presiones de la esposa del ministro, Beatriz Gómez Consuegra, que es superintendente delegada para prestadores de servicios de salud de la Superintendencia Nacional de Salud.

Y como todo es a punta de intervenciones en el sector sector, se escribió un nuevo capítulo sobre la intervención de Drogas La Rebaja, la famosa cadena de droguerías que pasará a ser el gestor del Estado encargado de entregar los medicamentos públicos.

La Superintendencia de la Economía Solidaria puso un nuevo interventor a la cooperativa Copservir, antigua propietaria de La Rebaja con la tarea de convertirse en el dispensario de medicamentos públicos más grande del país una promesa desde diciembre de 2024 que sigue en fase de anuncios.

Ambulancia - La Guajira Foto: Suministrada

En los últimos minutos y debido a la polémica, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que aclara por qué sí se pueden usar dichas lanchas, no solo en Maicao, sino en el departamento en general por tratarse de un Hospital de mediana complejidad, que puede llevar sus servicio de salud a otros territorios del departamento. .

"El Hospital San José de Maicao es una Empresa Social del Estado (ESE) de mediana complejidad, condición que lo habilita como institución de referencia para la operación administrativa y asistencial de este tipo de vehículos, permitiendo así la atención de pacientes provenientes de los municipios del norte del departamento.

Dentro del sistema de referencia y contrarreferencia de La Guajira, el Hospital San José de Maicao actúa como centro de referencia para los municipios de Uribia, Manaure, Albania y Maicao, lo que le permite atender casos que requieren mayor complejidad, especialmente durante las temporadas de lluvias, cuando se incrementan las dificultades de acceso a los servicios de salud. Por esta razón, y al ser el único hospital de mediana complejidad en esta zona del departamento, el Hospital San José de Maicao está plenamente facultado para operar las ambulancias marítimas medicalizadas".