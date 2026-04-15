Video captó momento en que ambulancia arrolló a estudiante de 24 años en Bogotá: esto se sabe

Como Jorge Esteban Reyes Frasser fue identificado el hombre de apenas 24 años, estudiante de Derecho en la Universidad Católica de Colombia y trabajador en una entidad bancaria, quien hoy lucha por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir un grave accidente de tránsito.

Los hechos se remontan al pasado viernes 10 de abril de 2026, hacia las 7:20 de la noche, cuando Jorge se movilizaba en su motocicleta en Bogotá, sobre la avenida calle 32 con carrera 13. Según reveló La Kalle, dos ambulancias presuntamente transitaban a gran velocidad por la zona, ignorando aparentemente que uno de los semáforos se encontraba en rojo.

En ese momento, impactaron a Reyes, causándole heridas de gravedad. De acuerdo con testigos que se encontraban en el lugar, ninguna de las ambulancias transportaba pacientes en ese momento.

La Kalle pudo conocer detalles sobre el estado de salud del joven. Inicialmente, se hablaba de múltiples fracturas que comprometían varios órganos, con lesiones como fracturas en el brazo izquierdo, un dedo de la mano derecha y el tórax, alcanzando incluso la zona del corazón.



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Sin embargo, posteriormente se conoció un cuadro más grave: el joven presenta hemorragia interna, lesiones en el páncreas y la pérdida del bazo tras ser sometido a una cirugía de urgencia.

La situación se complica aún más, ya que Jorge no cuenta con uno de sus riñones, debido a que lo había donado previamente a un familiar. Según denunció en La Kalle Sofía Arias, mejor amiga de la víctima, el paramédico de la ambulancia, tras el choque, descendió del vehículo y se mostró molesto, sin presuntamente prestar los primeros auxilios.

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“La situación de Jorge es crítica; en estos momentos se encuentra en atención en la Clínica Cardio Infantil, esperando una cirugía porque tuvo una afectación en la arteria aorta y deben realizarle una prótesis a medida para repararla, además de otras intervenciones que requerirá por las múltiples fracturas. Esperamos que nuestro Jorgito, con ayuda del personal médico y de Dios, se recupere prontamente para verlo graduarse como abogado en septiembre, como lo tenía planeado”, dijo Sofía a La Kalle.

Ante la emergencia, fue la misma comunidad la que auxilió al joven y lo trasladó a un centro asistencial. La familia pide respuestas a la empresa involucrada, así como el avance de las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.