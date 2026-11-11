Atribuyen al ELN secuestro de esposa del alcalde de Uribia: gob. de La Guajira pide ayuda del Estado

El departamento de La Guajira atraviesa momentos de profunda preocupación tras confirmarse el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio de Uribia y reconocida gestora de la comunidad en la subregión del norte del departamento. El hecho, que es investigado por las autoridades y atribuido a grupos armados ilegales como el ELN que hacen presencia en la zona, encendió nuevamente las alarmas sobre las garantías de seguridad para la dirigencia política y sus familias.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, confirmó el hecho en diálogo con Mañanas BLU y advirtió que las primeras hipótesis señalan como responsables a facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que delinquen en la zona fronteriza.

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Así fue el rapto en Uribia

De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario departamental, el secuestro ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando la víctima se desplazaba hacia su lugar de entrenamiento habitual:



"En horas de la mañana, cuando estaba en el gimnasio, fue secuestrada vilmente por hombres armados. La información que me da el señor alcalde es que ella todos los días se desplaza a un gimnasio que queda muy cerca a su casa. Presuntamente, en horas de la mañana, llegaron estos hombres mientras ella estaba, preguntaron por ella y se la llevaron en dos vehículos, un vehículo blanco tipo copetrana y una Toyota burbuja de color rojo".

Sospechas sobre el ELN y reiteración de casos en la frontera

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Al ser indagado sobre los autores del crimen, Aguilar indicó que la información preliminar apunta hacia estructuras del ELN que operan en los límites entre Colombia y Venezuela. El gobernador enfatizó que en el municipio de Uribia se han registrado 10 secuestros bajo modalidades similares en los últimos tres años:

"En la información que hemos recibido, se entiende que nuevamente es un accionar del ELN, que hoy es materia de investigación. Es una facción del ELN que ha cometido este tipo de acciones. De los casos anteriores hemos sabido que son este tipo de facciones del ELN que vienen cometiendo y que operan principalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela".

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El mandatario recordó que hace menos de 20 días fue liberado el hermano de la secretaria de Asuntos Indígenas de Uribia tras un operativo de rescate efectuado por el Gaula.

Llamado de ayuda al Gobierno Nacional y cooperación con Venezuela

Ante la gravedad del suceso, Aguilar se comunicó directamente con el presidente de la República y con el ministro de Defensa para solicitar la intervención inmediata del Estado y el despliegue de la Fuerza Pública. Asimismo, remarcó la urgencia de establecer coordinación en materia de inteligencia y seguridad con el gobierno venezolano, debido a la porosidad de la frontera y la abundancia de trochas delictivas:

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"El mensaje que le he transmitido al Gobierno Nacional es ponernos muy al contacto con el país vecino para que estas acciones no sigan siendo recurrentes en el departamento de La Guajira. Es muy fácil pasar una zona bastante porosa; estamos hablando de muchas trochas donde se puede llegar demasiado rápido al vecino país. Mientras nosotros no podamos actuar de manera conjunta y desarticular del otro lado de la frontera, pues es muy complejo".

Plan candado y despliegue militar

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Por orden del Ejecutivo y de la cúpula militar, el director nacional del Gaula, coronel Reyes, se desplazó a La Guajira junto a un equipo táctico y estratégico para liderar las labores de rastreo. Actualmente, se mantienen activos operativos por vía aérea y terrestre en los corredores viales clave de Uribia y Maicao para evitar el traslado de la víctima hacia territorio venezolano

Escuche la entrevista: