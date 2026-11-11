Alerta sanitaria en la cárcel de Palogordo por aumento de casos de tuberculosis

Las autoridades de salud encendieron las alarmas por el incremento de casos de tuberculosis en los establecimientos penitenciarios de Santander. La situación genera especial preocupación en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicada en Girón, donde se adelantan acciones de vigilancia epidemiológica y atención a las personas privadas de la libertad que han sido diagnosticadas con esta enfermedad.

De acuerdo con el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, durante 2026 se han reportado 346 casos de tuberculosis en centros penitenciarios del departamento, principalmente en establecimientos de Bucaramanga, Girón y San Gil.

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El funcionario explicó que una de las posibles causas del incremento estaría relacionada con el traslado de internos entre diferentes establecimientos carcelarios, algunos de los cuales llegan con síntomas de la enfermedad y posteriormente resultan positivos en las pruebas diagnósticas.

"Posiblemente ha habido un incremento que se debe a los traslados de algunos presos que están en reclusión de unas cárceles a otras, que vienen con algunos signos y síntomas de tuberculosis y cuando se les hace el respectivo diagnóstico salen positivos. Se han venido dando el manejo en conjunto con las secretarías y los protocolos para atender a esta población que se diagnostica, como aislarlos y darles manejo", explicó Edwin Prada.



La Secretaría de Salud señaló que se trabaja de manera articulada con las autoridades sanitarias municipales y los establecimientos penitenciarios para garantizar la atención de los pacientes, implementar los protocolos de aislamiento y evitar que se sigan presentando nuevos contagios.

La situación de Palogordo no es nueva. En agosto de 2025 se reportó un brote de tuberculosis en este establecimiento penitenciario, con 29 internos contagiados, según información conocida por medios de comunicación. En ese momento, se solicitó el acompañamiento de las secretarías de Salud de Santander y Girón para implementar medidas de control.

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Posteriormente, en mayo de 2026, también se conoció un brote en la cárcel de San Gil, donde fueron confirmados cerca de 29 casos entre personas privadas de la libertad y funcionarios del Inpec. La situación motivó la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación, que solicitó información sobre el número de afectados, las condiciones de aislamiento y los protocolos de atención médica implementados.

Además, un informe de gestión del Inpec correspondiente al primer trimestre de 2026 identificó 108 personas privadas de la libertad con tuberculosis activas en el programa de atención en Palogordo y 75 en la cárcel de Bucaramanga.

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El panorama también se enmarca en el comportamiento de la enfermedad en el departamento. En mayo pasado, Santander registraba 504 casos de tuberculosis en la población general durante 2026, de acuerdo con cifras de Sivigila citadas por las autoridades sanitarias.

