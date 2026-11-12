Tránsito de Girón defiende procedimiento de agente que condujo vehículo inmovilizado

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Girón aseguró que no se cometieron irregularidades en el procedimiento de inmovilización de un vehículo de alta gama, luego de las denuncias del empresario Álvaro Jany Barbosa, quien señaló a un agente de tránsito de utilizar el automotor después de que fuera retenido durante un puesto de control.

Según la entidad, el vehículo fue inmovilizado porque tenía vencido el SOAT y no contaba con la revisión técnico-mecánica, por lo que se impuso el comparendo correspondiente, conforme a la Ley 769 de 2002.

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Frente a los cuestionamientos por el hecho de que el funcionario condujera el automotor, Tránsito explicó que inicialmente intentaron subirlo a una grúa, pero, debido a su baja altura, existía el riesgo de ocasionarle daños. Por esta razón, y luego de que el propietario se retirara del lugar, el agente decidió conducirlo directamente hasta los patios autorizados.

La Alcaldía de Girón respondió a la denuncia de un empresario que señaló a un agente de tránsito de conducir su vehículo inmovilizado por no tener el SOAT vigente. Por las características y la poca altura del automotor, no se podía subir a la grúa sin riesgo de daños #MañanasBlu pic.twitter.com/6NgxQme6LO — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 11, 2026

La Secretaría negó que se tratara de recorridos personales y sostuvo que el desplazamiento correspondió exclusivamente al traslado del vehículo desde el puesto de control hasta las instalaciones de la entidad.



Además, aseguró que cuenta con registros audiovisuales del estado del automotor durante el procedimiento y fotografías tomadas al momento de su ingreso a patios.

#Video Denuncian a agente de tránsito de Girón por presunto daño a vehículo inmovilizado #MañanasBlu https://t.co/aqnPFapKvn — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 11, 2026

Finalmente, anunció una revisión interna, con acompañamiento de las instancias competentes, para verificar las condiciones del traslado y el cumplimiento de los protocolos. La aclaración se conoce luego de que el empresario denunciara un presunto daño en una de las puertas del vehículo y anunciara acciones legales contra el funcionario.