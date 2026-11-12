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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tránsito de Girón defiende procedimiento de agente que condujo vehículo inmovilizado

Tránsito de Girón defiende procedimiento de agente que condujo vehículo inmovilizado

Según la entidad, el vehículo fue inmovilizado porque tenía vencido el SOAT y no contaba con la revisión técnico-mecánica, por lo que se impuso el comparendo.

FOTO CARRO INMOVILIZADO- GIRÓN- TRÁNSITO.jpg
FOTO: Carro inmovilizado en Girón- suministrada por Tránsito de Girón
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Girón aseguró que no se cometieron irregularidades en el procedimiento de inmovilización de un vehículo de alta gama, luego de las denuncias del empresario Álvaro Jany Barbosa, quien señaló a un agente de tránsito de utilizar el automotor después de que fuera retenido durante un puesto de control.

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Según la entidad, el vehículo fue inmovilizado porque tenía vencido el SOAT y no contaba con la revisión técnico-mecánica, por lo que se impuso el comparendo correspondiente, conforme a la Ley 769 de 2002.

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Frente a los cuestionamientos por el hecho de que el funcionario condujera el automotor, Tránsito explicó que inicialmente intentaron subirlo a una grúa, pero, debido a su baja altura, existía el riesgo de ocasionarle daños. Por esta razón, y luego de que el propietario se retirara del lugar, el agente decidió conducirlo directamente hasta los patios autorizados.

La Secretaría negó que se tratara de recorridos personales y sostuvo que el desplazamiento correspondió exclusivamente al traslado del vehículo desde el puesto de control hasta las instalaciones de la entidad.

Además, aseguró que cuenta con registros audiovisuales del estado del automotor durante el procedimiento y fotografías tomadas al momento de su ingreso a patios.

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Finalmente, anunció una revisión interna, con acompañamiento de las instancias competentes, para verificar las condiciones del traslado y el cumplimiento de los protocolos. La aclaración se conoce luego de que el empresario denunciara un presunto daño en una de las puertas del vehículo y anunciara acciones legales contra el funcionario.

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