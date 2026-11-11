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Blu Radio  / Nación  / Un policía muerto deja ataque armado en Hato Corozal, Casanare

Un policía muerto deja ataque armado en Hato Corozal, Casanare

Otro agente resultó gravemente herido cuando hombres armados les dispararon en un puesto de control y luego les quitaron sus armas de dotación.

Patrullero asesinado en Casanare.
Patrullero asesinado en Casanare.
Foto: Policía
Por: EFE
 /  Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

El patrullero Juan Sebastián Quintero Caldas murió y otro más resultó herido este miércoles en un ataque contra la Policía perpetrado en el municipio colombiano de Hato Corozal, Casanare, informaron las autoridades regionales.

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"Condeno enérgicamente el ataque perpetrado contra miembros de nuestra Policía en el municipio de Hato Corozal, donde infortunadamente en este acto cobarde uno de nuestros uniformados perdió la vida, otro permanece en estado crítico", expresó el gobernador del departamento de Casanare, César Ortiz, en sus redes sociales.

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El funcionario agregó: "En estos momentos difíciles debemos estar más unidos que nunca para respaldar a nuestra fuerza pública y enfrentar con valentía a quienes pretenden sembrar terror y afectar la paz de Colombia".

asesinaron al patrullero juan sebastian quintero.jpeg

Según la información preliminar, los uniformados fueron atacados cerca de una estación de gasolina cuando estaban realizando labores de registro y control.

Sin embargo, las autoridades no han dado más detalles sobre lo ocurrido en esta región del este de Colombia.

Reacción del presidente

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella rechazó al asesinato del patrullero Quintero Caldas. Además, envió un mensaje de solidaridad a las familias de los policías que fueron víctimas de este atentado.

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"He ordenado desplegar todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal para identificar, perseguir y capturar a los responsables cuanto antes", agregó el jefe de Estado.

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