Gobierno reúne a seis entidades del Estado para preparar la concertación del salario mínimo de 2027

El Gobierno nacional comenzó a preparar la concertación del salario mínimo de 2027 con una reunión liderada por el Ministerio del Trabajo y en la que participaron seis entidades del Estado, con el propósito de coordinar los análisis técnicos que servirán de base para la futura negociación.

En el encuentro estuvieron representantes del Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Durante la jornada se analizaron las principales variables que inciden en la definición del salario mínimo, entre ellas la inflación, la productividad, el empleo, la informalidad y el poder adquisitivo.

También se abordaron las condiciones económicas de las empresas, las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los posibles efectos de los ajustes salariales sobre los costos de producción y los ingresos de las familias.



"Desde el Ministerio del Trabajo estamos impulsando una concertación permanente, que escuche a más sectores y permita tomar decisiones con rigor técnico, teniendo en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano”, señaló la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad.

Salario mínimo Foto: Blu Radio

Por su parte, la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero, destacó la importancia de ampliar el análisis de las condiciones del mercado laboral, pues aseguró que “es fundamental comprender qué está pasando con la informalidad, los ingresos y las oportunidades de empleo, para que la discusión salarial responda a las realidades económicas y sociales del país”.

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El Ministerio del Trabajo señaló que este encuentro hace parte de una estrategia preparatoria que contempla reuniones con sectores productivos, organizaciones sindicales, la academia y representantes de poblaciones con distintas condiciones de vinculación laboral.

Además, la cartera de trabajo indicó que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales continuará desarrollando una agenda durante todo el año para abordar otros asuntos prioritarios de la política laboral, además de la definición del salario mínimo.