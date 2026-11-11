"Celebramos este anuncio": abogado de Verónica Alcócer por llamado a declaratoria a Eva Ferrer

El abogado Ricardo Gaviria, defensor de la ex primera dama Verónica Alcocer, celebró el llamado de la Fiscalía General de la Nación en el marco de las actuaciones relacionadas con los señalamientos de Eva Ferrer. En declaraciones a Recap Blu, de Blu Radio, aseguró que su equipo esperaba desde hace tiempo que se iniciara una actuación penal y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

"Recibimos con beneplácito este llamado, porque desde el primer momento estuvimos muy atentos a que se iniciara la actuación penal", afirmó Gaviria, quien también cuestionó la demora de la Fiscalía en informar sobre el radicado y el despacho encargado de adelantar el caso.

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El abogado explicó que, desde el 13 de octubre, la defensa había solicitado a la fiscal general información sobre el proceso, debido a que necesitaba conocer esos datos para completar sus actividades investigativas y acudir ante un juez de control de garantías.

Según Gaviria, la demora de aproximadamente un mes dificultó algunas diligencias que pretendían adelantar. No obstante, aseguró que ahora que conocen dónde se encuentra la actuación, podrán solicitar las audiencias y autorizaciones necesarias para ejercer la defensa de Alcocer.

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Abogado de Verónica Alcocer cuestionó señalamientos de Eva Ferrer

Uno de los principales puntos abordados por Ricardo Gaviria fueron las afirmaciones de Eva Ferrer sobre un supuesto transporte de drogas, armas y dinero hacia Venezuela en un viaje oficial realizado el 31 de enero de 2023.

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El defensor calificó como especialmente grave esa acusación y sostuvo que, hasta el momento, Ferrer no ha presentado elementos que permitan respaldarla. Según explicó, la mujer habría atribuido esa información a Manel Grau, quien, de acuerdo con Gaviria, negó haberle suministrado esos datos.

"Desde ese hecho puntual, no ha ofrecido una sola prueba ni ningún elemento adicional", señaló el abogado, quien aseguró que las investigaciones adelantadas por su equipo permitieron establecer que sería imposible realizar el traslado de esos elementos durante el viaje mencionado.

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Gaviria también indicó que la defensa tiene interés en obtener los registros videográficos de los procedimientos de seguridad realizados en CATAM antes del abordaje de los vuelos, material que considera relevante para esclarecer lo sucedido.

Sin embargo, explicó que no habían podido solicitar esos registros porque necesitaban conocer el radicado de la Fiscalía y contar con la autorización correspondiente de un juez de control de garantías. Ahora, anticipó que adelantarán esa gestión.

Defensa de Verónica Alcocer pidió celeridad a la Fiscalía

El abogado insistió en que la Fiscalía debe avanzar con prontitud en las actuaciones relacionadas con las denuncias de Eva Ferrer y adoptar decisiones que permitan esclarecer los hechos.

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"Una aseveración de esa magnitud, como la que hizo Eva, si fuera cierta, tendría que haber hecho saltar las pruebas de inmediato, y estas no aparecen", afirmó Gaviria durante la entrevista en Recap Blu.

En ese sentido, cuestionó que las personas que estuvieron cerca del poder puedan permanecer durante largos periodos sometidas a señalamientos sin que se produzcan decisiones de fondo. Por ello, aseguró que su equipo está recopilando elementos probatorios para entregarlos a las autoridades.

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"Lo que aquí queremos es que se actúe pronto y, por eso, estamos recogiendo nuestras propias pruebas para aportarlas", manifestó el defensor, quien reiteró que la prioridad de su representada es que se esclarezcan las acusaciones.

Informe de la defensa será entregado a autoridades de Estados Unidos

Ricardo Gaviria también se refirió a las gestiones que adelantan los abogados de Verónica Alcocer en Estados Unidos, particularmente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en el marco de una revisión administrativa.

El defensor confirmó que los apoderados internacionales de la ex primera dama ya tienen en su poder un informe preliminar elaborado por un investigador de campo contratado por la defensa, documento que será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

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Según Gaviria, el propósito de estas actuaciones es contribuir al esclarecimiento de los señalamientos y permitir que se descarte lo que considera falsas afirmaciones contra su representada.

"El interés de Verónica Alcocer es que esto se establezca pronto. Necesitamos que la Fiscalía descarte esas falsas afirmaciones cuanto antes, porque entre más rápido se haga, más rápido se va a restablecer el nombre de Verónica Alcocer", sostuvo.

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Verónica Alcocer permanece en Colombia y está dispuesta a comparecer

Finalmente, el abogado aseguró que Verónica Alcocer permanece en Colombia y que está preparada para entregar sus explicaciones y los elementos materiales probatorios que considere pertinentes dentro de la actuación.

Gaviria recordó que, cuando se conocieron las primeras afirmaciones de Eva Ferrer, acudieron a la Fiscalía para consultar si existían procesos contra su representada. Según indicó, en ese momento les informaron que no había actuaciones en su contra.

"Está en el país, lo ha estado siempre. Ella salió un tiempo corto del país, regresó y ha estado en su casa con su hija", explicó el defensor, quien reiteró que su cliente está tranquila y a la espera de poder entregar sus pruebas.

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El abogado concluyó que la propia defensa tiene interés en que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen si las acusaciones tienen algún sustento. "Estamos prestos a comparecer, porque los más interesados en acreditar que la Fiscalía no debe avanzar más allá de una indagación somos nosotros", puntualizó.