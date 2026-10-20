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Blu Radio  / Economía  / Centrales sindicales y pensionados preparan propuesta unificada para el salario mínimo de 2027

Centrales sindicales y pensionados preparan propuesta unificada para el salario mínimo de 2027

El Comando Nacional Unitario definirá el porcentaje de aumento con apoyo de expertos y presentará la propuesta cuando el Gobierno convoque la mesa de concertación.

Billetes de 50.000, 20.000 y 10.000.
Billetes de 50.000, 20.000 y 10.000. Fotos Banco de la República mejoradas con IA.
Por: Sofía Vargas
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Actualizado: 20 de oct, 2026

Las centrales sindicales y las confederaciones de pensionados avanzan en la construcción de una propuesta conjunta para el incremento del salario mínimo de 2027. El proceso está a cargo del Comando Nacional Unitario, integrado por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación Democrática de Pensionados (CDP) y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC).

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Las cinco organizaciones se reunieron este lunes para analizar los criterios económicos, sociales, legales y laborales que tendrán en cuenta para definir el porcentaje de aumento. La propuesta será presentada ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, una vez el Gobierno nacional convoque oficialmente la mesa de negociación.

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Para sustentar la cifra, el Comando revisará los antecedentes de las negociaciones, los indicadores económicos y las proyecciones relevantes. También contará con el acompañamiento de expertos en economía, centros de pensamiento e investigación de la Universidad Nacional de Colombia y otras instituciones académicas, con el propósito de construir una propuesta consensuada y con respaldo técnico.

El Comando señaló que la discusión debe priorizar el concepto de mínimo vital, la protección del poder adquisitivo, las condiciones de vida digna de los trabajadores y la garantía de sus derechos laborales y constitucionales, en concordancia con los convenios internacionales ratificados por Colombia. Asimismo, rechazó cualquier medida que represente un retroceso en los derechos sociales y laborales conquistados.

Por último, el Comando confirmó que también incluirá en la discusión las peticiones de las confederaciones de pensionados CDP y CPC, consignadas en los pliegos que presentaron ante la Comisión Nacional de Concertación en 2024 y 2025.

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