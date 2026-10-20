El importante cambio en la app de Binance que personaliza la pantalla de cada usuario

Binance presentó oficialmente Binance AI, una nueva actualización tecnológica que introduce un importante cambio en su aplicación móvil y plataforma web para modificar y personalizar la pantalla de cada usuario. De acuerdo con lo informado por la compañía, el conjunto de herramientas utiliza inteligencia artificial para ajustar los módulos, diseños y alertas según el nivel de experiencia, objetivos e intereses de cada persona.

La nueva interfaz busca facilitar la comprensión de la información financiera y reducir la complejidad del mercado digital. La herramienta está guiada por tres principios centrales: adaptación al perfil del usuario, simplificación del contexto de mercado y control total de la pantalla a través de widgets reconfigurables que cada persona puede personalizar a su gusto.

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Con esta actualización, los principiantes reciben explicaciones y sugerencias más sencillas. Por su parte, los operadores o traders con más trayectoria acceden directamente a datos de mercado de mayor profundidad, módulos específicos y vistas técnicas.

Entre las funciones principales integradas a la app figuran 'Yesterday's PNL' (resumen de rendimiento diario), 'Top movers' (análisis de variaciones de precio en las últimas 24 horas), alertas por voz en tiempo real y el 'Market brief', que ofrece actualizaciones del mercado en texto o audio renovadas cada cuatro horas. Además, se incluyeron 'Smart tooltips' para guiar paso a paso en nuevos productos y la opción 'Master Trade' para consultar la distribución de activos de inversores experimentados.



¿Cómo cambia la pantalla de Binance con la llegada de la inteligencia artificial?

Según detalló la empresa en su anuncio, la aplicación móvil ajusta de manera automática los módulos y widgets visibles en la pantalla dependiendo de los activos que la persona explore o mantenga en su billetera:



Para usuarios principiantes: la pantalla muestra guías paso a paso, sugerencias contextuales e información simplificada sobre el funcionamiento de cada producto.

la pantalla muestra guías paso a paso, sugerencias contextuales e información simplificada sobre el funcionamiento de cada producto. Para operadores experimentados: la app despliega contextos de mercado profundos, métricas avanzadas y vistas técnicas detalladas.

la app despliega contextos de mercado profundos, métricas avanzadas y vistas técnicas detalladas. Contenido personalizado: la interfaz organiza resúmenes de rendimiento, alertas sonoras sin necesidad de mirar la pantalla y resúmenes informativos en audio o texto actualizados cada cuatro horas.

Blu Radio Foto: AFP, referencia

¿Cómo activar las nuevas funciones personalizadas en la app de Binance?

El despliegue de Binance AI se está realizando de forma progresiva para todos los clientes elegibles en la versión web y en la app.

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Para habilitar la pantalla personalizada, la plataforma indicó que los usuarios únicamente deben actualizar la aplicación móvil a la versión más reciente en su tienda de aplicaciones. Una vez instalada la actualización, las herramientas inteligentes comenzarán a adaptar el diseño y las sugerencias automáticamente según el uso de cada persona.