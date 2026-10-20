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Blu Radio  / Economía  / Mitos sobre DataCrédito: las creencias falsas que afectan su vida crediticia

Mitos sobre DataCrédito: las creencias falsas que afectan su vida crediticia

Creer que consultar el historial disminuye el puntaje o que estar en la central de riesgo es negativo son algunas de las falsedades que desmintió Midatacrédito.

Persona con dinero revisando su historial de crédito y puntaje en la plataforma de Midatacrédito desde su celular.
Así puede consultar gratis su puntaje de Datacrédito
Foto: Blu Radio
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 20 de oct, 2026

En Colombia persisten diversas creencias erróneas sobre el funcionamiento de las centrales de riesgo y el impacto de las consultas en el puntaje financiero. De acuerdo con información suministrada por Midatacrédito, plataforma de DataCrédito Experian, la falta de información clara lleva a que muchas personas manejen su historial con incertidumbre, ignorando que las decisiones sobre las obligaciones están bajo su propio control.

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Frente a este panorama, la entidad identificó los mitos más comunes sobre DataCrédito e hizo un llamado a revisar periódicamente la información financiera para tomar decisiones más sustentadas. La relevancia de este conocimiento se enmarca en los resultados del Índice de Bienestar Financiero de DataCrédito Experian, el cual registró una calificación de 59 puntos sobre 100 en el país.

DataCrédito Experian ayuda a que la trayectoria financiera de las personas sea visible y sus buenos hábitos de pago cuenten. La mayoría de la información que reposa en la central refleja comportamientos positivos
Afirmó Jacob Sanberg, vicepresidente de Midatacrédito.

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A partir de este contexto, la entidad detalló cuáles son los principales mitos sobre la vida crediticia y las acciones prácticas para desmentirlos.

Reportes en Datacrédito no son malos
Reportes en Datacrédito no son malos
Foto: imagen generada por IA

¿Cuáles son los mitos más comunes de DataCrédito?

De acuerdo con el informe divulgado por la central de información, estas son las cinco creencias falsas más extendidas entre los colombianos y la realidad técnica detrás de cada una:

  • Mito 1: DataCrédito decide quién obtiene un crédito: la central de riesgo no aprueba ni niega préstamos. DataCrédito Experian únicamente reúne y administra la información reportada por las entidades financieras, mientras que la decisión de otorgar un producto corresponde de forma exclusiva a cada banco o acreedor según sus propios criterios de riesgo.
  • Mito 2: El puntaje de crédito depende de la suerte: el puntaje o score refleja el comportamiento frente a las obligaciones a lo largo del tiempo. Cumplir los pagos de manera oportuna y mantener hábitos de pago responsables son factores que están bajo el control directo de cada persona.
  • Mito 3: Estar reportado en DataCrédito es algo malo: figurar en la central de información no equivale a tener un registro negativo. De acuerdo con la entidad, la mayoría de los datos que reposan en la base corresponde a comportamientos positivos de pago que respaldan el perfil del solicitante.
  • Mito 4: Consultar el propio historial hace bajar el puntaje: revisar la información personal a través de plataformas como Midatacrédito no afecta ni disminuye el puntaje financiero. Por el contrario, permite verificar las huellas de consulta emitidas por terceros e identificar movimientos no reconocidos.
  • Mito 5: Las suplantaciones o fraudes se detectan de forma automática: pensar que el sistema notifica inmediatamente la apertura de un producto no autorizado es un error. Para reaccionar a tiempo, la entidad sugiere revisar las huellas de consulta y activar alertas que informen sobre novedades a nombre del usuario.

¿Cómo consultar el historial crediticio de manera segura?

Para revisar la información sobre las obligaciones financieras y hacer seguimiento al puntaje, las personas pueden acceder directamente a la plataforma digital de Midatacrédito.

El sistema cuenta con herramientas como la asesora virtual EVA, diseñada para guiar al usuario en la interpretación de los reportes y resolver dudas sobre la evolución de su perfil crediticio.

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