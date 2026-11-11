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Blu Radio  / Economía  / Subir el mínimo más de 8 % en 2027 golpearía los precios, las finanzas y el empleo: Corficolombiana

Subir el mínimo más de 8 % en 2027 golpearía los precios, las finanzas y el empleo: Corficolombiana

Para la Corporación, un alza desproporcionada tendría efectos similares al aumento del 23 % del salario mínimo para 2026, que, según estima, le costó cerca de $5 billones al presupuesto.

Salario mínimo
Salario mínimo
Foto: Blu Radio
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

El director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, advirtió que el incremento del salario mínimo “técnicamente ideal” para 2027 es de 8 % y que ir mucho más arriba repetiría los efectos negativos que dejó el aumento del 23 % de este año. Según explicó, esa cifra sale de sumar una inflación esperada cercana al 6,8 % y un aumento de la productividad del 1,2 %. “Un aumento del salario mínimo muy por encima de este nivel, ya vimos este año los efectos negativos que tiene”, afirmó.

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Pabón dijo que el alza “desproporcionada” del salario mínimo para 2026, en un 23 %, no solo encareció el costo de vida, sino que la inflación, en vez de reducirse, sigue aumentando; los trabajadores informales cada vez ganan menos, y se tuvieron que subir las tasas de interés. “Las finanzas públicas ya en una situación crítica se vieron agravadas, cerca de cinco o incluso más billones de pesos, se tuvieron que aumentar o se tuvieron que destinar al presupuesto producto de esta edición”, agregó.

Salario mínimo
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Foto: Bluradio

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Las declaraciones llegan mientras se alista la negociación en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, una mesa donde se sientan el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. Su primera sesión extraordinaria fue a comienzos de octubre y el Gobierno contempla instalar formalmente la mesa el 18 de noviembre, aunque ese cambio no está confirmado oficialmente.

El plazo es corto, pues las partes deben buscar un acuerdo antes del 15 de diciembre. Si no lo logran, el Gobierno podrá fijar el aumento por decreto, a más tardar el 30 de diciembre, y el nuevo salario empezará a regir el 1 de enero de 2027. Mientras tanto, las posiciones están muy distantes. Los gremios y empresarios plantean un alza de entre el 8 % y el 9,5 %. En el otro extremo, las centrales obreras irán a la mesa con una propuesta del 38 %.

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