Un alza del mínimo muy superior a 8 % complicaría bajar la inflación en 2027: Aval Asset Management

Con la inflación de octubre en 6,30 % y la mesa de concertación del salario mínimo de 2027 en marcha, Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, afirmó que un incremento cercano a 8 % sería un punto de partida razonable para proteger el bolsillo de los trabajadores sin presionar más los precios.

"Esperamos que la inflación cierre el 2026 por debajo del 7 %. Si a esto sumamos una productividad cercana al 1 %, consideramos que un incremento del salario mínimo alrededor del 8 % sería una referencia razonable para 2027, pues permitiría preservar el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar presiones excesivas sobre los costos laborales", afirmó Ballén.

Salario mínimo en Colombia Foto: Gemini

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El DANE reveló ayer que la inflación anual de octubre se ubicó en 6,30 % y, en lo corrido del año, el dato va en 5,94 %. El salario mínimo vigente es de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte, y un aumento del 8 % lo llevaría a cerca de $1,89 millones. En la mesa, los gremios plantean incrementos de entre el 7 % y el 9 %, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone el 38,5 %. La Comisión de Concertación debe buscar un acuerdo a más tardar el 15 de diciembre y, si no lo logra, el Gobierno puede fijarlo por decreto.

Ballén advirtió que un aumento muy por encima de esa referencia tendría costos para la economía. "Un aumento significativamente superior podría dificultar la reducción de la inflación durante el próximo año, especialmente en los servicios, donde los salarios tienen una participación importante en los costos", afirmó.



También se refirió a otras afectaciones, como la generación de empleo formal y el aumento de las presiones sobre las finanzas públicas, que ya se encuentran en aprietos debido a los mayores gastos asociados a las pensiones y otras obligaciones vinculadas al salario mínimo. El economista agregó que, en ese escenario, el Banco de la República podría verse obligado a mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo, lo que retrasaría el inicio de los recortes.

Salario mínimo 2026. Foto: Freepik.

Frente a la Ley de Rescate Económico, radicada en la Cámara de Representantes el 29 de octubre como proyecto 477 de 2026 y que plantea, entre otras cosas, una reestructuración profunda del Impuesto sobre las Ventas (IVA), unificada hacia una tarifa general del 19 % a partir de 2028 y la eliminación de la tarifa del 5 %, Ballén pidió no mezclar esa discusión con la del salario mínimo del próximo año.

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"No debe darse por hecho que entrará en vigor y, de aprobarse, sus efectos directos sobre los precios corresponderían principalmente a 2028, no a la negociación del salario mínimo de 2027. En definitiva, el reto consiste en proteger el ingreso de los trabajadores sin comprometer la estabilidad de precios, la generación de empleo y la sostenibilidad fiscal", concluyó.