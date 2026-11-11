IA y finanzas abiertas: las nuevas apuestas para transformar el sector financiero

En Colombia, tener una cuenta bancaria ya no es el principal problema, el verdadero desafío está en que las personas puedan acceder a créditos, manejar mejor su dinero y encontrar opciones financieras que respondan a su realidad económica. Aunque el 96,5 % de los adultos del país tenía al menos un producto de depósito al cierre de 2025, solo el 36,1 % contaba con algún producto de financiación en entidades financieras formales y microfinancieras, una diferencia que deja en evidencia que todavía hay mucho camino por recorrer para lograr una inclusión financiera que realmente beneficie a los ciudadanos.

De acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera 2025, elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades, el país ha logrado avances importantes para que más personas ingresen al sistema financiero. Sin embargo, tener una cuenta de ahorros o algún otro producto de depósito no significa necesariamente que puedan acceder a un préstamo o encontrar alternativas para cumplir sus proyectos.

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Por lo anterior, el nuevo reto del sector es pasar de abrir cuentas a ofrecer soluciones que realmente respondan a las necesidades de cada persona. La idea es que los ciudadanos puedan conocer las opciones que tienen disponibles, entender qué les conviene y asumir compromisos económicos de acuerdo con sus posibilidades, sin terminar adquiriendo deudas que después no puedan pagar.

En este proceso dos herramientas están tomando protagonismo. En primer lugar, las finanzas abiertas y en segundo lugar, la inteligencia artificial. Las finanzas abiertas permiten que las entidades compartan información financiera de los usuarios, siempre que ellos lo autoricen, a partir de esos datos, la inteligencia artificial puede ayudar a conocer mejor la situación económica de cada cliente y ofrecerle productos, recomendaciones y alternativas más ajustadas a sus necesidades.



Los estratos 1, 2 y 3 son los que más pagos hacen con dinero en efectivo. Foto: Blu Radio

Según Diego Avellaneda, CEO de Callbook AI, plataforma especializada en inteligencia artificial para procesos de cobranza, durante muchos años la inclusión financiera se concentró en lograr que más personas ingresaran al sistema. Sin embargo, ahora el objetivo es que ese acceso se traduzca en mejores decisiones y en servicios que tengan en cuenta la realidad de cada usuario.

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Esto significa que las entidades financieras podrían dejar de ofrecer los mismos productos a grandes grupos de personas y comenzar a tener en cuenta aspectos como los ingresos, la estabilidad laboral, el comportamiento de pago, las deudas actuales y los objetivos personales de cada cliente.

Por ejemplo, dos personas que ganan prácticamente lo mismo pueden tener necesidades muy diferentes. Mientras una podría estar en condiciones de solicitar un crédito para estudiar o comprar vivienda, la otra quizá necesita primero organizar las deudas que ya tiene antes de adquirir una nueva obligación. Por eso, no basta con mirar cuánto dinero recibe una persona cada mes, también es importante conocer sus gastos, compromisos y capacidad real para pagar.

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Estos cambios también podrían transformar la manera en que los bancos y otras entidades cobran las deudas pendientes. Con ayuda de la inteligencia artificial y la información financiera, sería posible entender mejor por qué una persona se está atrasando en sus pagos, identificar cuándo es más conveniente contactarla y proponerle acuerdos que realmente pueda cumplir.

En lugar de utilizar una misma estrategia para todos, las entidades podrían ofrecer alternativas como ampliar los plazos, reorganizar las deudas o establecer compromisos de pago más realistas. De esta manera, no solo buscarían recuperar el dinero prestado, sino también evitar que la situación económica del cliente se complique todavía más.

De hecho, cifras de Callbook AI señalan que los modelos de cobranza apoyados en inteligencia artificial pueden aumentar en más de un 45 % la posibilidad de contactar a los clientes, incrementar en un 30 % la aceptación de acuerdos de pago y reducir hasta en un 70 % los tiempos de gestión frente a los métodos tradicionales. Sin embargo, la compañía aclara que estos resultados pueden variar dependiendo de la industria y del estado de las deudas.

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A pesar de los avances, las cifras también muestran que el acceso a la financiación sigue siendo desigual en Colombia. Mientras en las ciudades y aglomeraciones el 45,7 % de la población tiene acceso al crédito, en las zonas rurales dispersas la cifra apenas llega al 12 %, la situación tampoco es sencilla para los jóvenes que tienen entre 18 a 25 años pues solamente el 19,4 % accede a financiación formal.

Estas diferencias dejan claro que no todas las personas tienen las mismas oportunidades y que todavía se necesitan alternativas que respondan a las condiciones de quienes viven en el campo, de los jóvenes y de otros grupos que enfrentan mayores dificultades para conseguir un crédito.

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Las finanzas abiertas y la inteligencia artificial representan una oportunidad para cambiar la relación entre las entidades financieras y sus clientes. El propósito es que los bancos no se limiten a ofrecer cuentas y préstamos, sino que puedan entender mejor las necesidades de las personas, acompañarlas en sus decisiones y brindarles opciones que se ajusten a su capacidad económica. En otras palabras, que la inclusión financiera no se mida solamente por cuántas personas tienen una cuenta, sino por las oportunidades reales que tienen para manejar su dinero y cumplir sus proyectos.