Gobierno evalúa nuevo crédito de USD 200 millones con el Banco Mundial para atender terremoto

El Gobierno nacional evalúa acceder a otros 200 millones de dólares en financiación con el Banco Mundial para atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto. Estos recursos serían adicionales a los 200 millones de dólares que el organismo multilateral ya habilitó cuatro días después de la emergencia y que, según explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, fueron transferidos al Fondo Milagro y están disponibles para su ejecución.

Durante el debate de la Comisión Accidental Bicameral sobre el desarrollo del Fondo Milagro, el ministro explicó que la primera operación de financiación se concretó en tiempo récord y que existe la posibilidad de utilizar otros 200 millones de dólares con la misma entidad multilateral, a medida que se ejecuten los recursos iniciales.

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“A los cuatro días de la emergencia obtuvimos que, en una operación récord de financiación, el Banco Mundial habilitara una línea de crédito por 200 millones. Esos recursos fueron transferidos al Fondo Milagro y hoy en día están a su disposición. Existe la posibilidad de utilizar una línea adicional de 200 millones con la misma entidad multilateral en la medida que los recursos se vayan ejecutando”, señaló Gómez.

De concretarse esta financiación adicional, el Gobierno podría contar con hasta 400 millones de dólares provenientes de estas operaciones con el Banco Mundial.



Alcaldía de Cali.

Obras por impuestos, otra alternativa de financiación

Otro de los mecanismos que destacó el ministro fue la posibilidad de utilizar obras por impuestos en las zonas afectadas por el terremoto. Esta alternativa permite que las empresas destinen recursos que deberían pagar en impuestos a la ejecución de proyectos de infraestructura.

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Gómez explicó que para este año hay disponibles 200.000 millones de pesos mediante este mecanismo y que para 2027 se proyecta un cupo de 2 billones de pesos. De ese total, 1 billón estaría destinado a proyectos de reconstrucción en las zonas afectadas y el otro billón al mecanismo ordinario de obras por impuestos.

La propuesta busca ampliar las fuentes de financiación para recuperar la infraestructura de los territorios, sin depender exclusivamente de las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación.



Cómo van los giros a la Unidad de Gestión del Riesgo

Durante el debate, Gómez también presentó un balance de los recursos transferidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según explicó, durante 2026 se han girado 2,097 billones de pesos a la entidad: 1,7 billones correspondientes al presupuesto de esta vigencia y 419.000 millones de pesos provenientes de recursos pendientes de ejecución de 2025.

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Además, indicó que entre agosto y noviembre se realizaron giros por 345.000 millones de pesos a la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

El ministro explicó que estos desembolsos hacen parte del Programa Anual de Caja (PAC), mecanismo mediante el cual el Estado programa y realiza los pagos de los recursos autorizados en el presupuesto.



Rehabilitación podría superar los 50 billones de pesos

En su intervención, el ministro también se refirió a los costos que podría representar la recuperación de las zonas afectadas. Explicó que las primeras estimaciones estuvieron alrededor de los 20 billones de pesos, posteriormente se habló de 30 billones y que los cálculos más recientes apuntan a más de 50 billones de pesos para las labores de rehabilitación.

Gómez diferenció las etapas que debe atravesar la atención de la emergencia: una primera fase de atención inmediata a las personas afectadas, una segunda de rehabilitación, que contempla actividades como la remoción de escombros y las demoliciones, y una tercera de reconstrucción, que requerirá un periodo mucho más largo.

#EnDesarrollo El Gobierno contempla recurrir a un nuevo crédito por 200 millones de dólares para atender las afectaciones causadas por el terremoto. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que el Banco Mundial ya habilitó una primera línea de financiación por el mismo… pic.twitter.com/Zs2fcw1T7q — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 11, 2026

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Sobre la financiación de estos procesos, advirtió que el bajo nivel de aseguramiento en Colombia limita el aporte que pueden representar las indemnizaciones de las compañías de seguros.

“Los niveles de aseguramiento en Colombia son todavía muy bajos y, por lo tanto, el impacto que eso tendrá no será tan significativo como debería serlo”, afirmó.

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El ministro también reveló que, ante la falta de suficientes ajustadores de seguros en el país, fue necesario traer personal de Centroamérica para evaluar la magnitud de los daños en los inmuebles. Además, explicó que se están utilizando mecanismos electrónicos para registrar las afectaciones y facilitar los procesos de indemnización sin que necesariamente deba realizarse una visita presencial antes del pago.