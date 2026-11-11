“Mi pálpito es que el Fondo Milagro no tiene recursos, que empiece a operar”: alcalde de Pereira

A tres meses del terremoto que sacudió a Pereira el pasado 10 de agosto, la capital de Risaralda atraviesa un panorama de profunda incertidumbre entre sus habitantes. En medio del balance sobre la atención a los damnificados, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, expresó su seria preocupación por la falta de ejecución y liquidez de las entidades encargadas de liderar la reconstrucción. A pesar de la presencia del Gobierno Nacional, el mandatario enfatizó que las soluciones estructurales no están llegando con la celeridad que exige la tragedia.

Incertidumbre financiera y el llamado urgente al Gobierno

El impacto del sismo en la capital risaraldense dejó una cifra desoladora: 103.000 personas afectadas, 45.000 familias damnificadas y 25.000 viviendas desocupadas debido a daños totales o parciales. En este escenario, el alcalde Salazar hizo un enfático reclamo por la falta de certezas económicas respecto a los subsidios de vivienda y la reparación comercial.

Publicidad

Al referirse a la gestión del Fondo Milagro, organismo responsable del financiamiento de las obras principales, Salazar afirmó de manera contundente: “Yo tengo un pálpito y es que el Fondo Milagro no tiene plata, no tiene recursos y la reconstrucción se hace con dinero”. El alcalde advirtió que la población no puede depender de medidas provisionales: “Lo que no puede pasar tampoco es que los damnificados se sientan en una situación de caridad. La reconstrucción es una responsabilidad ni siquiera del gobierno, del Estado colombiano”.

De acuerdo con el Plan de Acción Específico (PAE) presentado ante Planeación Nacional, la reconstrucción total de la ciudad se estimó en 13,8 billones de pesos.



Pese a que el presidente ha visitado la ciudad en cinco ocasiones y anunció una partida inicial de 332.000 millones de pesos a través del Fondo Milagro, Salazar aclaró que dichos recursos aún no se han visto traducidos en entregas masivas, habiéndose entregado únicamente 85 viviendas hasta la fecha.

Una toma aérea muestra el colapso de múltiples edificaciones e infraestructura en un sector urbano de Pereira catorce días después del sismo de magnitud 7,4. La emergencia registrada en el occidente de Colombia dejó pérdidas económicas preliminares estimadas en 9.570 millones de dólares, según los reportes oficiales de la presidencia. AFP

"Pañitos de agua tibia": la limitada capacidad de la administración municipal

Desde el gobierno local se han destinado auxilios financieros directos y auxilios de arrendamiento como ayuda humanitaria temporal. La alcaldía entregó un millón de pesos a 5.100 pequeños comerciantes, un millón a 5.000 trabajadores informales y vinculó laboralmente a 5.000 personas mediante esquemas de contratación temporal.

Publicidad

Sin embargo, el mandatario local reconoció abiertamente que estas iniciativas son insuficientes frente al nivel de destrucción: “Frente a esta dimensión tan monumental de desastre que nos dejó el terremoto, los esfuerzos del municipio son cosquillas... son pañitos de agua tibia que no resuelven absolutamente nada”. Salazar detalló que hay casi 15.000 comerciantes afectados, por lo que la cobertura municipal no alcanza ni al 10% del problema. “La respuesta, la real respuesta la tiene el Gobierno Nacional y el Fondo Milagro, que es quien tiene el recurso”, enfatizó.

La razón principal radica en el riesgo sobre la infraestructura hídrica de la ciudad: bajo la avenida Circunval, contigua al edificio, transitan tuberías antiguas de acueducto. “Ellos necesitan evaluar el riesgo porque estas redes suministran el 40% del agua a la ciudad. Ese es el riesgo que técnicamente tienen que calcular y determinar cuál va a ser la contingencia”, explicó el alcalde.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: