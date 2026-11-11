Consejo de Estado pone freno a medida que beneficiaba a aprendices del Sena: ¿de qué trata?

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma que prohibía pactar periodos de prueba en los contratos de aprendizaje en Colombia. La medida, adoptada el 5 de octubre de 2026, permite que las empresas acuerden por escrito esta etapa inicial con sus aprendices, incluidos quienes sean vinculados al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

El fallo modifica temporalmente las condiciones que regían estos contratos tras la expedición del Decreto 223 de 2026. Sin embargo, esto no significa que las compañías puedan despedir automáticamente a los aprendices ni que el periodo de prueba sea obligatorio.

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Para que tenga validez, debe quedar estipulado por escrito en el contrato y respetar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. La suspensión se mantendrá mientras el alto tribunal estudia la demanda de nulidad presentada contra la disposición. La decisión de fondo determinará si la norma queda anulada de manera definitiva.

SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje Foto: Google Maps

¿Por qué el Consejo de Estado permite pactar periodos de prueba?

La controversia surgió luego de que la reforma laboral, establecida en la Ley 2466 de 2025, modificara el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo y definiera el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial y a término fijo.

La ley sometió esta modalidad a las normas sustantivas del Código, entre ellas las disposiciones que regulan el periodo de prueba. Sin embargo, el Decreto 223 de 2026 había incorporado una prohibición expresa para impedir que las empresas y los aprendices pactaran esa etapa.

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La magistrada Elizabeth Becerra Cornejo consideró que el Gobierno restringió mediante un decreto una posibilidad contemplada en la legislación laboral.

El auto señaló que la disposición cuestionada "excluyó de manera absoluta el período de prueba del contrato de aprendizaje" y restringió el régimen al que el legislador había sometido esta modalidad contractual.

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¿En qué condiciones podrán terminar los contratos de aprendizaje?

La decisión establece que el periodo de prueba debe acordarse por escrito. Si no existe una cláusula expresa, la empresa no puede presumir que el aprendiz se encuentra en esta etapa.

Como regla general, el periodo de prueba no puede superar los dos meses. En los contratos a término fijo inferiores a un año, tampoco puede exceder la quinta parte del tiempo inicialmente pactado.

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Durante este periodo, cualquiera de las partes puede terminar unilateralmente el contrato sin previo aviso, de acuerdo con el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, el aprendiz conserva sus derechos y prestaciones laborales.

El Consejo de Estado también aclaró que la suspensión no revive la antigua regla que presumía tres meses de prueba en los contratos de aprendizaje. Esa disposición no vuelve a tener vigencia por efecto de la medida cautelar.

Trabajadores en estas condiciones no pueden ser despedidos Magnific

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¿Qué derechos conservan los aprendices del Sena?

La decisión no elimina las garantías establecidas por la reforma laboral de 2025. Los aprendices mantienen la cobertura en salud y riesgos laborales durante la etapa lectiva.

Durante la práctica o la formación dual, tienen derecho a la afiliación al sistema de seguridad social integral, las prestaciones y los demás beneficios laborales establecidos en la ley.

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Por ahora, el periodo de prueba es una posibilidad que pueden acordar las partes, no una condición automática para todos los contratos de aprendizaje.