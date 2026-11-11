Presidenta de la Andi, Luz Stella Murgas: "Mi elección fue autónoma, transparente y libre"

Luz Stella Murgas se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), tras ser elegida este martes por la junta directiva del gremio, en una reunión que se llevó a cabo en el norte de Bogotá.

Murgas, quien venía desempeñándose como presidenta de Naturgas desde 2021, fue escogida en un proceso en el que también participó como finalista Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

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En diálogo con Mañanas Blu, Murgas aseguró que recibe la dignidad "con profundo orgullo y con sentido de responsabilidad", destacando que la decisión "demuestra que Colombia sigue abriendo espacio para el liderazgo de las mujeres en las decisiones más relevantes del país".

Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la ANDI. Foto X: @luzstellamurgas

La Andi, fundada en Medellín en 1944 originalmente como gremio de industriales y consolidada hoy como la asociación general de empresarios del país, había contado exclusivamente con hombres en la presidencia a lo largo de más de ocho décadas.



Ante las inquietudes sobre eventuales presiones o ruidos políticos tras la salida de Bruce MacMaster, la nueva dirigente fue enfática al respaldar la transparencia y la autonomía del proceso de elección.

Murgas detalló que el proceso fue estructurado a través de la firma especializada head hunter Ned Hunter y evaluado por una comisión conformada por los presidentes de las seccionales regionales del gremio. En la etapa final de la selección también participó Juan Camilo Nariño, directivo del sector minero-energético.

Luz Stella Murgas durante su participación en un encuentro empresarial. Fue designada como nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Foto: X @luzstellamurgas.

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"Mi hoja de vida llegó a ese proceso por un head hunter y fue elegida por los empresarios de manera dependiente, autónoma y libre". De igual forma, recalcó que "los mismos empresarios han tomado esta decisión sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de injerencia", dijo.

Autonomía de criterio y diálogo sin condiciones

Respecto a la relación que mantendrá el gremio con el Ejecutivo, Murgas subrayó que la independencia institucional se fundamentará en el rigor técnico, la medición de impactos y el análisis objetivo de datos e indicadores. Señaló que la autonomía no representa una postura coyuntural sino un valor histórico de la organización. En sus palabras, "la independencia para la ANDI realmente no es un tema, una postura circunstancial... es realmente un principio fundamental de la institución".

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Paralelamente, ratificó la vocación de concertación del sector productivo con las autoridades del Estado: "creemos fundamental tener una interlocución con cualquier gobierno, con cualquier actor, con cualquier institución y en cualquier circunstancias".

Frente a la próxima concertación del salario mínimo para el año 2027, Murgas consideró que sería prematuro e irresponsable adelantar cifras o porcentajes sin agotar antes las mesas internas y las evaluaciones técnicas con los distintos sectores.

Aseguró que el debate no debe centrarse únicamente en la cifra de aumento, sino en garantizar un equilibrio entre la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, la productividad y la preservación de las fuentes de empleo.

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Escuche aquí la entrevista: