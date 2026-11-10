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“Los grandes logros se construyen colectivamente”: Murgas tras ser elegida presidenta de la Andi

La primera mujer en llegar a la presidencia de este gremio dijo que asumirá el cargo con “profundo respeto por la historia de la Andi” y sobre las bases construidas bajo el liderazgo de Bruce Mac Master.

Luz Stella Murgas.
Luz Stella Murgas
X: @luzstellamurgas
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Tras ser elegida presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Luz Stella Murgas afirmó que recibe su elección con “enorme gratitud y sentido de responsabilidad”.

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También destacó las lecciones que le dejó su gestión al frente de Naturgas durante los últimos cinco años: “Que los grandes desafíos se enfrentan escuchando, construyendo confianza y encontrando puntos de encuentro entre quienes piensan distinto”, y señaló que este nuevo capítulo recoge años de diálogo, aprendizaje y trabajo gremial.

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La nueva presidenta expresó además que asume el cargo con respeto por la historia del gremio y por el camino que fue construido bajo la presidencia Bruce Mac Master.

“Sobre esos cimientos, corresponde seguir fortaleciendo una voz empresarial capaz de aportar, dialogar, generar confianza y contribuir a las grandes decisiones que necesita Colombia”, escribió.

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Murgas también destacó el proceso de selección y reconoció a Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien fue finalista con ella.

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“Su trayectoria, liderazgo y compromiso con el sector empresarial enriquecieron una conversación seria, respetuosa y de alto nivel. Mi reconocimiento también a todas las personas que hicieron parte de este proceso y aportaron sus ideas, experiencia y visión sobre el futuro del empresariado colombiano”, añadió.

La nueva presidenta concluyó agradeciendo a las que la apoyaron durante el proceso de selección, y añadió afirmando que recibe el reto con responsabilidad y con la convicción de que “los grandes logros se construyen colectivamente”.

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