“Los grandes logros se construyen colectivamente”: Murgas tras ser elegida presidenta de la Andi

Tras ser elegida presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Luz Stella Murgas afirmó que recibe su elección con “enorme gratitud y sentido de responsabilidad”.

También destacó las lecciones que le dejó su gestión al frente de Naturgas durante los últimos cinco años: “Que los grandes desafíos se enfrentan escuchando, construyendo confianza y encontrando puntos de encuentro entre quienes piensan distinto”, y señaló que este nuevo capítulo recoge años de diálogo, aprendizaje y trabajo gremial.

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La nueva presidenta expresó además que asume el cargo con respeto por la historia del gremio y por el camino que fue construido bajo la presidencia Bruce Mac Master.

“Sobre esos cimientos, corresponde seguir fortaleciendo una voz empresarial capaz de aportar, dialogar, generar confianza y contribuir a las grandes decisiones que necesita Colombia”, escribió.



Recibo con enorme gratitud y sentido de responsabilidad la confianza para asumir la presidencia de @ANDI_Colombia.



Este nuevo capítulo recoge muchos años de aprendizaje, trabajo gremial, diálogo y construcción colectiva. Llevo conmigo todo lo que estos cinco años al frente de… pic.twitter.com/K0sLFZykxE — Luz Stella Murgas (@luzstellamurgas) November 10, 2026

Murgas también destacó el proceso de selección y reconoció a Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien fue finalista con ella.

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“Su trayectoria, liderazgo y compromiso con el sector empresarial enriquecieron una conversación seria, respetuosa y de alto nivel. Mi reconocimiento también a todas las personas que hicieron parte de este proceso y aportaron sus ideas, experiencia y visión sobre el futuro del empresariado colombiano”, añadió.

La nueva presidenta concluyó agradeciendo a las que la apoyaron durante el proceso de selección, y añadió afirmando que recibe el reto con responsabilidad y con la convicción de que “los grandes logros se construyen colectivamente”.