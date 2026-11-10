Naturgas celebra elección de Luz Stella Murgas como nueva presidenta de la ANDI

La Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, celebró la elección de luz Stella Murgas en la ANDI, quien estuvo al frente de ese gremio durante los últimos cinco años. La organización destacó su papel en el fortalecimiento de la industria del gas natural, así como su capacidad de interlocución con las autoridades y distintos actores de la cadena.

"Luz Stella ha sido una lider determinante para la industria del gas natural. Con rigor técnico, capacidad de diálogo y una profunda convicción sobre el papel de este energético en el desarrollo del país, logró que la voz del sector fuera escuchada en los momentos más decisivos para el abastecimiento. Su gestión deja un gremio más fuerte, más cohesionado y mejor preparado para los retos que vienen", dijo Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas.

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Finalmente, Naturgas señaló que la elección de Murgas representa “acontecimiento significativo para las mujeres que ejercen posiciones de liderazgo en la industria energética”.

Asimismo, le deseó éxitos en esta nueva etapa y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la seguridad energética, la competitividad y el desarrollo sostenible de Colombia.



Las reacciones tras la elección de Murgas en la ANDI

Bruce Mac Master, expresidente de la ANDI, felicitó a Luz Stella Murgas por su elección como nueva presidenta del gremio, cargo que él ocupó hasta el pasado primero de octubre.

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“Mis más sinceras felicitaciones para Luz Stella Murgas, muy buena amiga y gran profesional”, expresó Mac Master, quien además le deseó éxitos en su gestión y aseguró: “Su éxito será el éxito de todos”.

Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería y quien también participó como finalista en la elección, agradeció a los integrantes de la junta directiva que respaldaron su candidatura y le deseó éxitos a Murgas.

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“Participar en el proceso de selección del nuevo presidente de la ANDI, ha sido un verdadero honor. Gracias a los miembros de junta que respaldaron mi nombre”, manifestó Nariño.

Además, se refirió a Murgas como una gran amiga y profesional, le deseó éxitos y expresó su disposición de trabajar conjuntamente por el fortalecimiento del sector empresarial y la construcción de acuerdos que contribuyan al desarrollo del país.

Entre tanto, Carlos Suárez Rojas también reaccionó a la designación de la nueva presidenta de la ANDI y la felicitó. “Inteligente, Caribe, mujer con una nueva visión de la relación gremio/gobierno”, escribió Suárez, quien agregó que “La independencia no es incompatible con romper lo de SIEMPRE para construir lo que NUNCA se había intentado: un nuevo orden de la mano del ciudadano”.

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A estas reacciones se sumó Mauricio Gómez Amín, Ministro de Comercio, destacó el hecho de que, por primera vez, una mujer asuma la dirección del gremio empresarial.

“Desde el @MincomercioCo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, señaló Gómez Amín.