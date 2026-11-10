Luz Stella Murgas es la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI

Luz Stella Murgas se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), tras ser elegida este martes por la junta directiva del gremio, en una reunión que se llevó a cabo en el norte de Bogotá.

Murgas, quien venía desempeñándose como presidenta de Naturgas desde 2021, fue escogida en un proceso en el que también participó como finalista Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

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Según informó la ANDI, la decisión se tomó después de que la comisión encargada de la búsqueda y selección presentara a la junta directiva un informe detallado sobre los candidatos, como resultado del proceso de evaluación adelantado por el gremio.

La nueva presidenta es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario y cuenta con más de 20 años de trayectoria en los sectores empresarial y minero-energético.



Durante ocho años trabajó en Ecopetrol y también ocupó cargos directivos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Murgas llega en reemplazo de Bruce Mac Master, quien salió del cargo el pasado primero de octubre, tras 13 años frente al gremio.

“Entre los principales retos del nuevo presidente estará fortalecer la competitividad de Colombia y promover las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, la productividad, la inversión y la generación de empleo formal”, dice la ANDI en su comunicado.

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También señaló que Murgas liderará la representación del sector empresarial y tendrá la labor de promover la articulación entre los sectores público y privado, además de impulsar la agenda económica, social y empresarial, “que contribuya a la competitividad, la inclusión social y el desarrollo del país”.