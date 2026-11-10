Sinuano Día, consulte el resultado del último sorteo de hoy martes 10 de noviembre de 2026

El chance de Sinuano Día juego se encuentra entre los más populares de la Costa Caribe colombiana, donde cuenta con numerosos participantes, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

¿Cuál fue el número ganador del Sinuano Día hoy, martes 10 de noviembre de 2026?

Publicidad

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 10 de noviembre de 2026 es el (resultado en breve). Los apostadores pueden revisar los datos de su tiquete y consultar con su vendedor si obtuvieron algún premio.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta: resultado en breve.

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez termina el proceso de sorteo.

¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

Publicidad

Los participantes pueden elegir entre diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo. Cuatro cifras combinado: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

se deben acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden en que fueron sorteadas.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden en que fueron sorteadas. Una cifra o uña: basta con acertar la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Publicidad

Los requisitos para cobrar dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una serie de documentos para validar el tiquete y realizar el trámite.

Documentos básicos para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

Publicidad

Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se deben presentar los documentos básicos.

únicamente se deben presentar los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar y entregar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar y entregar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar toda la documentación anterior y una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días, a nombre de la persona que registró el tiquete.

Los participantes deben conservar el comprobante original en buen estado y verificar que la información registrada sea correcta para facilitar la validación y el proceso de pago.