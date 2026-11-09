Sinuano Día, resultado del último sorteo de hoy lunes 9 de noviembre de 2026: número ganador

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de personas participan diariamente en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cuenta con una amplia tradición entre los apostadores.

Número ganador del Sinuano Día hoy, lunes 9 de noviembre

Publicidad

El resultado del sorteo de Sinuano Día de este lunes 9 de noviembre es el 7217 - 3.



Número ganador: 7217

Dos últimas cifras: 17

Tres últimas cifras: 217

La quinta balota: 3

Los jugadores deben comparar los números de sus tiquetes con el resultado oficial y consultar con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el proceso de extracción de los números ganadores.

Publicidad

¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Publicidad

Estas son las principales opciones:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.

Cuatro cifras combinado: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: premia a quienes acierten las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.

Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una serie de documentos básicos para validar su apuesta.

Publicidad

Documentos fundamentales

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: los ganadores deben presentar únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación fundamental, es necesario diligenciar y entregar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los documentos anteriores y una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días, a nombre de la persona que registró el tiquete.

Antes de iniciar el trámite, los apostadores deben verificar las condiciones de reclamación con el operador autorizado y conservar el tiquete original en buen estado.