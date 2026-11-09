Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy lunes 9 de noviembre de 2026: número ganador

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar tradicionales y consultados en Colombia. Sus sorteos habituales y las diferentes modalidades de apuesta hacen que numerosos participantes estén pendientes de los resultados para comprobar si sus tiquetes coinciden con las cifras ganadoras.

Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 9 de noviembre

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El resultado del sorteo de Caribeña Día de este lunes 9 de noviembre de 2026 es el 4428 - 0.



Número ganador: 4428

Dos últimas cifras: 28

Tres últimas cifras: 428

La quinta balota: 0

Los participantes deben comparar las cifras de sus tiquetes con el resultado oficial y verificar con un vendedor autorizado si su apuesta fue ganadora.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales suelen estar disponibles pocos minutos después, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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De esta manera, los jugadores pueden consultar las cifras ganadoras y comprobar sus apuestas después de cada jornada.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

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Caribeña Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden establecido en cada jugada.

Estas son las principales opciones:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten participar con diferentes combinaciones y acceder a premios según la modalidad seleccionada.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

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Uno de los aspectos de este juego es que permite participar con distintos presupuestos. Los valores de las apuestas informados son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Cada participante puede elegir el monto de su jugada dentro de estos límites.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios de Caribeña Día?

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Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador. Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Por sus sorteos de lunes a sábado y sus distintas modalidades de apuesta, Caribeña Día continúa entre las opciones de chance que consultan los jugadores en Colombia. Antes de realizar el cobro, se recomienda verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado.