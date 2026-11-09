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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Tarde, resultado del último sorteo de hoy lunes 9 de noviembre de 2026: número ganador

Dorado Tarde, resultado del último sorteo de hoy lunes 9 de noviembre de 2026: número ganador

Consulte el resultado del sorteo de Dorado Tarde de este lunes 9 de noviembre de 2026. Revise el número ganador, las últimas cifras, los premios por modalidad de apuesta y los requisitos para reclamar el dinero.

Logo del chance Dorado Tarde.
Logo del chance Dorado Tarde. Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene entre los juegos de azar más consultados en Colombia. Su amplia cobertura en el territorio nacional y la posibilidad de conocer los resultados oficiales después de cada jornada lo convierten en una alternativa popular entre los apostadores.

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Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 9 de noviembre

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El resultado del sorteo de Dorado Tarde de este lunes 9 de noviembre de 2026 es el 2168 - 2.

  • Número ganador: 2168
  • Dos últimas cifras: 68
  • Tres últimas cifras: 168
  • La quinta balota: 2
Resultado Dorado Tarde.

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Los jugadores deben comparar las cifras de sus tiquetes con el resultado oficial y acudir a un punto autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.

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¿A qué hora juega Dorado Tarde?

El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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Los domingos y días festivos no se realiza este sorteo.

¿Cuál es el plan de premios de Dorado Tarde?

Una de las características de este juego es que permite obtener premios mediante diferentes modalidades de acierto. El valor que recibe cada ganador depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada.

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Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:

  • Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.
  • Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.
  • Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.
  • Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.
  • Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.
  • Una cifra (uña): paga cinco veces lo apostado.

Estas modalidades ofrecen distintas posibilidades de obtener ganancias, según los aciertos registrados en cada jugada.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Dorado Tarde?

Para cobrar un premio de Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000, los ganadores deben cumplir con las condiciones establecidas por Paga Todo.

Los requisitos indicados son:

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  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.

Es importante conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni inconsistencias, debido a que cualquier alteración puede afectar la validación de la apuesta y el pago del premio.

Antes de realizar el trámite, se recomienda consultar las condiciones vigentes en los puntos de atención autorizados.

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