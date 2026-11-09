Super Astro Sol, resultado del último sorteo de hoy lunes 9 de noviembre de 2026

El chance Super Astro Sol combina un número de cuatro cifras, que puede estar entre el 0000 y el 9999, con uno de los signos del zodiaco. Los participantes deben acertar ambos elementos para obtener el premio mayor.

Resultado del Super Astro Sol hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

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El número ganador del Super Astro Sol de este lunes 9 de noviembre de 2026 es el 9981 - Piscis. Los jugadores deben verificar la información con su vendedor y consultar los canales oficiales para confirmar si su tiquete resultó ganador.

Número ganador: 9981

Dos últimas cifras: 81

Tres últimas cifras: 981

Signo zodiacal: Piscis

La organización recomienda consultar los resultados únicamente en los canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado, pues este documento es necesario para validar y reclamar un premio.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Desde julio de 2025, este horario se mantiene para las jornadas de la semana.

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Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados y en los puntos de venta, donde los participantes pueden verificar sus apuestas.

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

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Para participar, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. La combinación ganadora se determina durante el sorteo oficial.

El proceso para realizar una apuesta es el siguiente:

Elegir un número entre el 0000 y el 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Escoger la opción “Todos los signos”, si desea jugar el mismo número sin seleccionar uno específico. Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

Esta última alternativa permite incluir diferentes combinaciones en una sola jugada.

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¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

El juego está disponible en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Los participantes deben realizar sus apuestas en estos establecimientos para garantizar que el tiquete sea válido en el sorteo oficial.

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¿Cuánto cuesta apostar en Super Astro Sol?

El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Los montos establecidos son:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda verificar que el establecimiento esté autorizado antes de realizar cualquier apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos exigidos por la entidad operadora para validar el tiquete y completar el proceso de pago.

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Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar únicamente los documentos básicos.

se deben presentar únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe entregar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Cumplir con estas condiciones facilita la verificación de los datos y el trámite para recibir el dinero.

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Gracias a su formato, que combina números de cuatro cifras y signos zodiacales, el Super Astro Sol mantiene su presencia entre las alternativas de chance disponibles en Colombia.