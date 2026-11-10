Caribeña Día, consulte el resultado del último sorteo de hoy martes 10 de noviembre de 2026

El chance de Caribeña Día se mantiene entre las alternativas de chance más tradicionales y consultadas en Colombia. Sus jornadas frecuentes y la publicación de los resultados a través de canales autorizados permiten que los participantes verifiquen sus apuestas después de cada sorteo.

¿Cuál fue el número ganador del Caribeña Día hoy, martes 10 de noviembre de 2026?

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El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 10 de noviembre de 2026 es el (resultado en breve). Los apostadores pueden consultar las cifras oficiales y verificar con su vendedor si el tiquete corresponde a una jugada ganadora.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta: resultado en breve.

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m.. Los resultados oficiales se publican poco después de finalizar la jornada, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

De esta manera, los participantes pueden revisar los números ganadores y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

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¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

El juego cuenta con diferentes alternativas de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el mismo orden del resultado oficial.

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Estas son las principales modalidades:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar el número completo en el orden exacto.

consiste en acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

se deben acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: basta con acertar la última cifra del número ganador.

Estas opciones permiten participar con diferentes tipos de jugadas, según las cifras que cada apostador decida seleccionar.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

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El valor de las apuestas permite que los participantes ajusten sus jugadas de acuerdo con su presupuesto. Los montos establecidos son:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios del Caribeña Día?

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Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida para validar el tiquete. Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido.

Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sus sorteos de lunes a sábado, distintas modalidades de apuesta y opciones de premios por aciertos parciales, Caribeña Día continúa entre los juegos de chance consultados por los colombianos.